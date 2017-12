Start în etapa mondială FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula

Vineri, în apropierea plajelor din Mamaia s-au desfăşurat calificările pentru FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula, o etapă din cadrul Campionatului Mondial de Acrobaţie Aviatică, desfăşurat sub egida Federaţiei Aeronautice Internaţionale. Programate la ora 15.00, calificările au fost amînate cu două ore din cauza vremii nefavorabile. Cu toate acestea, centrul de comandă stabilit în zona Cazino, pe plaja Cafe del Mar, a fost luat cu asalt de turiştii şi constănţenii aflaţi în Mamaia, veniţi să urmărească antrenamentele piloţilor. Primarul Radu Mazăre a declarat că, pînă la urmă, vremea nefavorabilă a fost în favoarea competiţiei. „Venind spre centrul de comandă, am văzut pe promenadă foarte mulţi turişti ieşiţi la plimbare, care admirau acrobaţiile piloţilor. Sîmbătă voi deschide etapa din cadrul Campionatului Mondial de Acrobaţie Aviatică cu un salt cu paraşuta de la 3.000 de metri, avînd o aterizare la punct fix. După aterizare, piloţii îşi vor începe evoluţiile în concurs“, a declarat Radu Mazăre. Deschiderea etapei FAI Mamaia - World Elite Aerobatic Formula este programată sîmbătă, la ora 10.55, cu saltul primarului Radu Mazăre. Directorul Direcţiei Organizare Evenimente din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, a declarat că speră ca sîmbătă şi duminică vremea să fie cît mai bună pentru o desfăşurare în condiţii normale a concursului. „Eu cred că am dovedit că municipalitatea poate oferi toate condiţiile necesare pentru permanentizarea acestui eveniment la Mamaia. Eforturile pe care Primăria le-a făcut pentru a aduce în premieră în România o etapă din cadrul Campionatului Mondial de Acrobaţie Aviatică îşi arată acum roadele prin multitudinea de turişti şi constănţeni care au venit să privească evoluţiile piloţilor chiar şi în condiţii meteo nu tocmai prielnice“, a declarat Petrică Munteanu.

Program:

Sîmbătă, 11 iulie:

11.00 - 12.30 - Competiţie (fiecare pilot execută proba de 3 minute de freesstyle şi 3 minute de acrobaţie cu program impus)

14.30 - 15.30: Parada aeronavelor Regional Air Services, lansări de paraşutişti, zboruri individuale şi formaţie, demonstraţie a Iakarilor Acrobaţi

15.30 - 16.30: Zboruri-demonstraţie ale avioanelor din competiţie

Duminică, 12 iulie:

11.00 - 12.30 - Competiţie (freestyle şi program impus)

14.30 - 15.30: Parada aeronavelor Regional Air Services, lansări de paraşutişti, zboruri individuale şi formaţie, demonstraţie a Iakarilor Acrobaţi

15.30 - 16.30: Demonstraţie a avioanelor din competiţie

20.00 - Decernarea premiilor - la Cazinoul din Mamaia