Start în play-off şi play-out

Rezultate înregistrate sâmbătă, în prima etapă din play-off-ul şi play-out-ul Ligii a IV-a la fotbal - PLAY-OFF: Internaţional Pecineaga - Dacia Mircea Vodă 5-0 (I. Olaru 18, 25, 56, Fl. Nan 44, V. Bălteanu 61); la juniori: 3-0 (neprezentare); Axiopolis Sport Cernavodă - CS Agigea 1-1 (V. Marin 72 - Vl. Oprea 70); la juniori: 4-1; Gloria Albeşti - CS Mihail Kogălniceanu 3-1 (Şt. Filip 2, C. Bogleş 15, S. Muşat 73 - I. Treznea 54); la juniori: 2-3; CS II Eforie - Gloria Băneasa 3-1 (Al. Paraschiv 12, 30, R. Ilie 54 - I. Sandu 2); la juniori: 1-7; GSIB Mangalia - AS Carvăn 3-1 (I. Ilie 28, 31, V. Manoilă 50 - I. Măgureanu 3) - meci întrerupt în min. 75, când echipa din Carvăn s-a retras de pe teren; la juniori: 3-0 (neprezentare); Portul Constanţa - CS Peştera 2-2 (M. Radu 54, I. Ghiţă 74 - D. Normambet 61, Cr. Florea 75); la juniori: 0-3 (lipsă asistenţă medicală). Clasament play-off: 1. Peştera 55p; 2. Pecineaga 51p; 3. Agigea 47p; 4. Albeşti 44p; 5. CS II Eforie 40p; 6. Carvăn 39p; 7. Mangalia 36p; 8. Băneasa 35p; 9. Kogălniceanu 35p; 10. Cernavodă 34p; 11. Portul 33p; 12. Mircea Vodă 31p.

PLAY-OUT: Perla Murfatlar - Aurora 23 August 3-1 (T. Bondrea 11, 36, Cr. Manoliu 75 - I. Miu 88); la juniori: 8-1; Ştiinţa Poarta Albă - Cariocas Constanţa 0-3 (C. Mega 36, 67, C. Dămăşaru 65); la juniori: 5-1; Sport Prim Oltina - AS Cogealac 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Danubius Rasova - CSO Ovidiu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); Carsium Hîrşova - Victoria Cumpăna 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). Sparta Techirghiol a stat. Clasament play-out: 1. Murfatlar 31p; 2. Cumpăna 26p; 3. Ovidiu 23p; 4. Techirghiol 23p; 5. Poarta Albă 21p; 6. Oltina 20p; 7. Cogealac 17p; 8. Cariocas 17p; 9. Rasova 11p (echipă retrasă din campionat); 10. Hîrşova 9p (echipă retrasă din campionat); 11. 23 August 9p.

Etapa viitoare are loc astăzi (cu excepţia meciurilor de la Cogealac), după următorul program (ora 15.00 juniorii; ora 17.00 seniorii): PLAY-OFF: Dacia Mircea Vodă - Portul Constanţa; Axiopolis Sport Cernavodă - Internaţional Pecineaga; CS Mihail Kogălniceanu - CS Agigea; Gloria Băneasa - Gloria Albeşti; AS Carvăn - CS II Eforie; CS Peştera - GSIB Mangalia (se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul). PLAY-OUT: Perla Murfatlar - Cariocas Constanţa; AS Cogealac - Ştiinţa Poarta Albă (se joacă miercuri); Sport Prim Oltina - CSO Ovidiu; Victoria Cumpăna - Danubius Rasova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Sparta Techirghiol - Carsium Hîrşova 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Aurora 23 August stă.