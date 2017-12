Start în programul „Litoralul pentru toţi”

Programul „Litoralul pentru toţi”, derulat de Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, împreună cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi Asociaţia Patronală Mamaia, începe astăzi. Programul se află la cea de-a cincea ediţie şi va dura pînă pe 18 octombrie. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Litoral, în program sînt incluse aprox. 70.000 de locuri de cazare, pînă în prezent fiind vîndute aprox. 70% din biletele aferente primei săptămîni (seria I). Preşedintele Asociaţiei Litoral şi al ANAT, Corina Martin, a menţionat că o mare parte din biletele vîndute prin acest program vizează staţiunile Mamaia, Neptun şi Costineşti. Potrivit reprezentantului ANAT, programul „Litoralul pentru toţi” ar putea avea un succes mai mare decît ediţia desfăşurată în perioada similară a anului trecut. Martin a adăugat că în acest an se va încerca prelungirea programului pînă spre sfîrşitul lunii octombrie, dar acest lucru depinde de condiţiile climatice. Corina Martin a declarat că, faţă de ediţia din luna mai a acestui an a programului „Litoralul pentru toţi”, preţurile percepute de hotelieri sînt mai mici şi variază de la 159 de lei pentru un sejur de şase nopţi, la un hotel de o stea, la 495 de lei, la cinci stele. Astfel, turiştii care vor alege un hotel de o stea, fără mic dejun, vor plăti 159 de lei pentru un sejur de 6 nopţi/persoană, la un hotel de 2 stele, fără mic dejun, tariful este de 189 de lei, în timp ce cu mic dejun, tot la o unitate hotelieră de 2 stele, preţul ajunge la 249 de lei. De asemenea, la un hotel de trei stele cu mic dejun, preţul este de 339 de lei de persoană pentru un sejur de şase nopţi, iar la patru stele cu mic dejun, 399 de lei. Noutatea în acest an este că, în ciuda perioadei de criză, în program a intrat şi un hotel de cinci stele, hotel Saturn, din staţiunea Saturn, care oferă un sejur de şase zile, cu mic dejun, cu 495 de lei. Corina Martin a mai spus că Asociaţia Litoral a lansat un program suplimentar, în premieră, şi anume: „Litoral - Weekend-ul pentru toţi“, care se referă la aceeaşi periodă de valabilitate a programului, septembrie - octombrie, dar va începe pe 11 septembrie. Programul oferă pachete de weekend, la tarife la fel de atractive, de la 90 lei/persoană pentru 2 nopţi, la hoteluri de 2 stele, pînă la 130 de lei la hoteluri de 3 stele şi 150 de lei la hoteluri de 4 stele.