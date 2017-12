Start în Turul Dobrogei

Una dintre competiţiile de tradiţie ale ciclismului românesc, Turul Dobrogei, ajunsă la a 14-a ediţie, porneşte astăzi la drum. La startul întrecerii, organizate de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, DJST Constanţa, Federaţia Română de Ciclism, CS Ciclism Bilal 2000 Constanţa şi RATC, se vor alinia 11 echipe româneşti şi lotul de seniori al Republicii Moldova.

„Sunt câteva echipe bune, Tuşnad, Dinamo şi Ploieşti, care se vor lupta pentru victorie. Este greu de estimat cine va învinge, mai ales că este prima cursă importantă din acest an pe plan intern. Noi am câştigat întrecerea juniorilor în ultimii trei ani şi sper să o ţinem tot aşa”, a spus preşedintele CS Ciclism Bilal 2000, Victor Bănescu. „Ne bucurăm că ducem mai departe tradiţia şi organizăm încă o ediţie, chiar dacă sunt condiţii financiare dificile, ţinând cont că federaţia nu ne acordă niciun sprijin. Ediţia din acest an vine cu o noutate, etapa de sâmbătă urmând să se desfăşoară pe un traseu extrem de dificil”, a adăugat Mihai Orzan, director adjunct al DJST Constanţa.

Prima zi a competiţiei va debuta cu prologul, care constă într-un contratimp individual în staţiunea Mamaia, de la ora 9.00, pe traseul Hotel Caraiman - Aqua Magic. De la ora 15.30, se va da startul în prima etapă a Turului Dobrogei, care se va desfăşura pe distanţa a 85 km, pe traseul Primăria Cumpăna - Mangalia şi retur. Mâine, după startul festiv programat în faţa Sălii Sporturilor din Constanţa, rutierii se vor deplasa la sediul AutoGrup Constanţa, de unde, la ora 10.30, vor pleca în a doua etapă, pe traseul Constanţa - Negru Vodă - Mangalia - Constanţa, pe distanţa a 130 km. Sâmbătă, la ora 10.30, este programat startul în cea de-a treia etapă, care are loc pe traseul Valul lui Traina DN3 - Ciocîrlia de Sus - Ciocîrlia de Jos - Viişoara - Pietreni - Deleni - Adamclisi - Urluia şi retur, pe distanţa a 120 km. Duminică, se va desfăşura etapa a IV-a, ultima a întrecerii, rutierii urmând să parcurgă 70 km, pe un circuit amenajat pe Bd-ul Aurel Vlaicu. Premierea câştigătorilor va avea loc tot duminică, de la ora 13.00, în faţa Sălii Sporturilor.