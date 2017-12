Start la evaluarea candidaţilor pentru posturile de conducere a Direcţiilor de Sănătate

Evaluarea candidaţilor pentru funcţiile de conducere din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti începe de astăzi, 18 mai, şi se va termina pe 21 mai, potrivit Ministerului Sănătăţii (MS). Posturile scoase la concurs în cadrul direcţiilor de sănătate publică sînt cele de director coordonator, director coordonator adjunct în sănătate publică şi programe, director coordonator adjunct în asistenţa medicală, director coordonator adjunct pentru control în sănătate publică şi director coordonator adjunct financiar contabil. Pentru aceste funcţii s-au înscris, la nivel naţional, aproximativ 240 de candidaţi. Cadidaţii vor fi supuşi evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale, iar persoanele care vor ocupa noile funcţii vor avea statut de personal contractual şi nu funcţionar public, cum era pînă acum. Direcţiile de sănătate publică au fost reorganizate în luna februarie şi vor fi transferate consiliilor locale, în cadrul procesului de descentralizare al Ministerului Sănătăţii. “Am regîndit direcţiile de sănătate, astfel încît acestea să fie structuri complet noi, cu atribuţii adaptate la cerinţele actuale. În felul acesta, am pregătit deja premisele descentralizării, pe care am de gînd să o realizez pînă la sfîrşitul acestui an. În noua structură, Direcţia de Sănătate Publică va fi transferată consiliilor judeţene”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. Şi şefii DSPJ Constanţa sînt în concurs. Pentru postul de director adjunct al DSPJ şi-a depus dosarul dr. Cătălin Grasa, fost manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, pentru postul de director adjunct pe probleme de supraveghere a stării de sănătate, dr. Mihaela Dinisov, iar pentru postul de director executiv general, dr. Camelia Ciobotaru.