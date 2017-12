Start la party-urile din cluburi

Clubul constănţean Wish va da startul petrecerilor din acest an, chiar în această seară, cu o petrecere întreţinută de DJ Pity G. & Wish Style Dancers. Party-ul va continua şi sâmbătă, iar preţul unui bilet este de 20 lei, fetele beneficiind de intrare liberă. Tot în această seară, în clubul Crush, sunt învitaţi toţi Ion-ii şi Ionelele care n-au avut posibilitatea să îşi petreacă, ieri, ziua numelui.

Şi în clubul Two va avea loc o petrecere, cu specific etno, intitulată „Toplantî”. Din programul serii face parte trupa Edy Band, formată din Edvin şi Tayjun. Cei doi artişti sunt cunoscuţi în judeţ mai ales în cadrul evenimentelor din sânul comunităţii turco-tătare. Spectacolul va începe la ora 23.00, iar organizatorii precizează că petrecerea se adresează tuturor celor care îndrăgesc muzica şi tradiţiile comunităţilor amintite, pe care îi invită să participe, ca de obicei, în număr cât mai mare. Preţul unui bilet la această petrecere este de 20 lei.