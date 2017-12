Start oficial pentru FC Farul

După o vară extrem de agitată, în care a fost la un pas de desfiinţare, Fotbal Club Farul Constanţa debutează astăzi în noul sezon. Constănţenii joacă primul meci oficial în deplasare, de la ora 17.30, întâlnind în turul al IV-lea al Cupei României formaţia ialomiţeană Viitorul Axintele. Chiar dacă echipa pregătită de Ion Răuţă pleacă din postura de favorită, partida se anunţă una dificilă, ţinând cont că gazdele au încheiat sezonul trecut pe primul loc în Seria a 2-a a Ligii a III-a, dar au fost depunctate de către Federaţia Română de Fotbal şi au ratat astfel promovarea în eşalonul secund la „masa verde”. În plus, lotul grupării de pe litoral nu este unul omogen, o mare parte dintre jucători venind la echipă de două săptămâni, dar obiectivul Farului este clar: calificarea în faza următoare a competiţiei.

„Suntem pregătiţi pentru startul oficial al sezonului. Vom avea un meci dificil, pe care trebuie să-l tratăm cu seriozitate, şi mergem la Axintele cu gândul doar la victorie. Vom folosi jocul şi ca pe o ultimă repetiţie înaintea debutului campionatului şi vom încerca să creionăm o formulă de start. Despre adversari nu am nicio informaţie recentă. Ştiu că au dominat anul trecut seria a doua din liga a treia, pe care au câştigat-o cu un avans de nouă puncte, dar problemele cu echipele de juniori i-au costat promovarea. Nu ştiu însă dacă şi-au păstrat acelaşi lot de jucători”, a spus antrenorul Ion Răuţă.

Tehnicianul constănţean nu-i va putea folosi în partida de azi pe Dragnea şi Niţescu, ambii accidentaţi. Nici ultima achiziţie a Farului, atacantul Cristian Silvăşan, nu este apt de joc, întrucât nu a fost încă legitimat. „Silvăşan nu este legitimat, dar oricum nu ar fi putut juca, pentru că vine după o pauză de douăzeci de zile. Este un vârf cu experienţă şi sper să ne ajute, pentru că s-au făcut eforturi pentru a-l aduce la Constanţa”, a adăugat Răuţă. Aflaţi în cantonament de zece zile, jucătorii Farului pleacă în această dimineaţă spre Axintele, urmând revină la Constanţa după încheierea meciului. De partea cealaltă, gazdele au făcut o ultimă repetiţie de gală înaintea meciului din Cupa României cu FC Farul, întâlnind sâmbătă, pe teren propriu, pe Rapid Bucureşti într-o partidă de verificare. Ialomiţenii au pierdut cu 1-4, reuşind să înscrie dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de S. Bucă. În schimb, FC Farul a remizat, scor 1-1, în amicalul jucat sâmbătă la Slobozia, cu echipa locală Unirea.

Echipa probabilă de start a Farului: Vl. Neagu - Băjan, Buzea, Răvoiu, Mansur - Niţescu, I. Florea, Coconaşu, N. Creţu - Bolat, Igiroşanu.

MIHAI TERZI, VICEPREŞEDINTE LA FC FARUL. După ce a reuşit să formeze un lot competitiv, graţie transferurilor din ultimele două săptămâni, FC Farul şi-a întărit şi structura de conducere a clubului. Constănţenii l-au adus în funcţia de vicepreşedinte pe Mihai Terzi, fostul director sportiv de la Săgeata Năvodari, unul dintre artizanii promovării în premieră în Liga 1 a grupării năvodărene. „Am avut mai multe discuţii şi vom continua şi în zilele următoare. Este o persoană cu experienţă în fotbal şi aveam nevoie de un astfel de om în club. Noi ştim să ne organizăm, dar trebuie să avem puterea să şi plătim oamenii din conducere”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu, adăugând că se aşteaptă la un parcurs bun al echipei în acest sezon: „În această vară am stat mai mult aproape de echipă şi am participat la campania de transferuri. Merg la meciul din Cupa României să văd şi eu ce am luat. Dacă vom avea rezultate, înseamnă că nu ne-am înşelat. Oricum, jocul echipei din meciurile amicale ne încurajează”.