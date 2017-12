Start pentru creditele prin Programul Fermierul, la CEC Bank

CEC Bank acordă, de astăzi, prin Programul Fermierul, credite pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii în agricultură, cu o dobîndă de 4,95% pe an la împrumuturile în lei, valoarea totală a fondurilor fiind de peste 16 milioane lei. \"Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) va pune la dispoziţia CEC Bank suma de 16.015.000 lei, sub forma unei linii de finanţare, ce se va utiliza de către bancă numai pentru obiectivele şi plafoanele prevăzute prin listele de investiţii anuale, stabilite prin Ordinul MAPDR 430 din 2008, pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a plafoanelor maxime ale creditelor care nu beneficiază de finanţare din fonduri europene sau de la bugetul de stat\", se arată într-un comunicat al CEC. Creditele vor putea fi accesate de către agricultorii care au nevoie de cofinanţarea proiectelor de investiţii in agricultură şi nu beneficiază de finanţare din fonduri europene sau de la bugetul de stat. Pachetul de creditare prevede o dobîndă de 4,95% pe an la creditele acordate în lei. Dobînda este fixă pentru întreaga perioadă de creditare, iar comisionul de gestiune este de 0,95% pe an. CEC oferă posibilitatea finanţării integrale a investiţiei. Termenul de rambursare este de maximum zece ani. Pentru acest tip de credit, banca nu va percepe comision de analiză a dosarului şi va oferi consultanţă gratuită pentru pregătirea documentaţiei de accesare a creditului. Beneficiarii creditelor pot obţine, după rambursarea integrală a împrumutului, o reducere a sumei de rambursat de pînă la 50% din volumul creditului acordat, conform condiţiilor stabilite de MAPDR. Creditul poate fi accesat de către producătorii agricoli individuali înregistraţi în Registrul exploataţiilor agricole, asociaţiile agricole familiale, asociaţiile de producători agricoli, grupurile de producători, cooperativele agricole, dar şi firmele agricole private, respectiv asociaţiile agricole cu personalitate juridică. Totodată, societăţile comerciale cu capital privat şi persoanele fizice autorizate mai pot beneficia de produsul financiar. Prin programul Fermierul, Ministerul Agriculturii scoate la licitaţie o sumă de bani către bănci, care acordă credite cu dobîndă redusă agricultorilor. Anul trecut, Ministerul Agriculturii a selectat, în urma unei licitaţii, şase bănci care să acorde agricultorilor credite în valoare totală de 760 milioane lei, prin Programul Fermierul. Cele şase instituţii de credit selectate sînt: CEC Bank, BCR, Banca Comercială Carpatica, Raiffeisen Bank, BRD şi Bancpost.