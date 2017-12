Start perfect pentru constănţeni în Superliga masculină de tenis de masă

Vicecampioană a României în sezonul trecut, echipa masculină de la Tenis Masă Constanta pare hotărâtă să câştige titlul în acest sezon, după ce băieţii au reuşit, la sfârşitul săptămânii trecute, la Reşiţa, un debut excelent în Campionatul Naţional pe echipe - Superligă. Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Cristian Grigore, Bogdan Simion şi Lucian Munteanu au obţinut două victorii categorice în întâlnirile cu ACTT 1 Bucureşti şi CS Universitatea Craiova II, scor 9-0, singurele seturi cedate fiind în duelul cu echipa gazdă, CS Ateneu, scor 9-2. Deşi încă nerefăcut după accidentarea la mână, Andrei Filimon a evoluat în partida cu ACTT 1 Bucureşti. „Nu am vrut să forţez, pentru că nu sunt complet recuperat. Am jucat un singur meci în această primă etapă. Ştiam că vom câştiga. Din păcate, eu nu am putut evolua mai mult pentru că am făcut un tratament greşit în această vară, care nu a dat niciun rezultat, iar acum fac recuperare la Bucureşti, în urma căreia mă simt mult mai bine”, a declarat Andrei Filimon, care crede că echipa este favorită la câştigarea titlului, în ciuda faptului că transferul unui jucător asiatic nu a putut fi perfectat în această vară. „Am vrut să luăm un chinez, însă actele au întârziat mai mult şi a fost depăşit termenul de înscriere în competiţiile europene. Costurile unui astfel de transfer nu se justificau doar pentru a juca în campionat, unde nu cred că putem rata titlul în actuala formulă. Vrem să câştigăm cu orice preţ campionatul, iar la anul, cu siguranţă, ne vom înscrie şi în cupele europene”, a mai spus Andrei Filimon, care se ocupă şi de pregătirea echipei alături de tatăl său, Viorel Filimon. A doua etapă din Superliga masculină este programată pe 30 şi 31 octombrie, la Bucureşti.