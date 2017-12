Start perfect pentru FC Farul

În ciuda numeroaselor probleme financiare cu care s-a confruntat în această vară, FC Farul Constanţa a început excelent noua ediţie a Ligii a II-a la fotbal, impunându-se sâmbătă, în prima etapă, cu 2-1, în fieful nou-promovatei Gloria Buzău. Debutul partidei a fost unul nefavorabil pentru constănţeni, gazdele reuşind să deschidă scorul după doar cinci minute, când Cucu a şutat de la 16 m, mingea a lovit bara şi a intrat în poartă. Elevii lui Ion Răuţă au replicat rapid şi, în min. 15, Igiroşanu a obţinut o lovitură de pedeapsă, fiind faultat în careu, dar Coconaşu a executat slab, trimiţând pe lângă poartă. Egalarea a venit un sfert de oră mai târziu, când Ionuţ Florea a prins un şut de senzaţie de la 25 m şi mingea a poposit în vinclu. În debutul reprizei secunde, tehnicianul grupării de pe litoral a făcut două schimbări ofensive şi, în min. 74, FC Farul a dat lovitura. Scăpat pe contraatac, N. Creţu l-a servit perfect pe Silvăşan şi jucătorul sosit în urmă cu două săptămâni la Constanţa şi-a adus echipa în avantaj. Finalul a însemnat un asalt al gazdelor la poarta lui G. Curcă, mai ales că formaţia constănţeană a rămas în inferioritate numerică, B. Nicola fiind eliminat, în min. 80, pentru cumul de cartonaşe galbene, dar nimic nu s-a mai schimbat pe tabela de marcaj.

„A fost un meci cu de toate, ocazii multe, penalty ratat şi răsturnări de scor, aşa cum nu şi-ar dori un antrenor. Am primit golul când nici nu apucasem să ne aşezăm pe banca de rezerve, dar ne-am revenit repede. Am avut o lovitură de pedeapsă, pe care am ratat-o, dar a venit inspiraţia lui Florea, cu o execuţie fantastică, de la mare distanţă. De altfel, le spusesem la băieţi să şuteze cât mai mult, pentru că Gloria are un portar tânăr şi lipsit de experienţă. După pauză am forţat şi am trecut la sistemul cu două vârfuri şi ne-a ieşit. Sunt trei puncte foarte importante, pentru că doar prin rezultate bune putem spera să se rezolve situaţia clubului. Avem nevoie de ajutor pentru a merge mai departe”, a spus Ion Răuţă. Antrenorul constănţean şi-a chemat ieri elevii la antrenament, întrucât FC Farul joacă miercuri în Cupa României, de la ora 16.30, pe teren propriu, împotriva celor de la CF Brăila.

În partida de la Buzău, pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: G. Curcă - Niţescu, Bumbac, Buzea, Mansur - Coteanu (53 Silvăşan), I. Florea, Coconaşu (46 B. Nicola), N. Creţu - Igiroşanu, Bolat (69 Ivanovici).