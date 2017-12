Start perfect pentru Halep la US Open

Aflată în mare formă, după ce a jucat finale la Toronto și Cincinnati, Simona Halep a debutat cu dreptul la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Tenismena constănțeană, locul 2 WTA și cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului, a trecut, ieri, în primul tur, într-o partidă disputată pe celebra arenă „Arthur Ashe”, de Marina Erakovic (Noua Zeelandă, 99 WTA). La scorul de 6-2 și 3-0 pentru Simona Halep, după 47 de minute de joc, Erakovic s-a retras din cauza unei accidentări. În turul secund, Halep se va duela cu învingătoarea partidei dintre Yulia Putintseva (Kazahstan, 78 WTA) și Kateryna Bondarenko (Ucraina, 104 WTA). Calificarea în turul secund la US Open este recompensată cu un premiu de 68.600 de dolari şi cu 70 de puncte WTA. Cea mai bună performanţă din cariera Simonei Halep la US Open este calificarea în optimile de finală, în 2013. Anul trecut, tenismena constănțeană a fost eliminată în turul al treilea. În schimb, Alexandra Dulgheru (52 WTA) și Andreea Mitu (75 WTA) au fost eliminate în primul tur la US Open. Dulgheru a pierdut în fața favoritei nr. 11 şi locul 11 WTA, Angelique Kerber (Germania), cu scorul de 3-6, 1-6, iar Mitu a cedat în fața ocupantei locului 100 WTA, Tereza Smitkova (Cehia), cu scorul de 6-7 (4/7), 2-6. Pentru prezența pe tabloul principal, Dulgheru și Mitu vor primi câte 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 39.500 de dolari.

ADVERSARI SPANIOLI LA MIXT

După ce au hotărât să facă pereche pentru prima oară la proba de dublu mixt, constănțenii Simona Halep și Horia Tecău și-au aflat adversarii din primul tur de la US Open. Cei doi se vor duela în primul tur cu dublul spaniol format din Arantxa Parra Santoja și David Marrero. Tot în proba de dublu mixt, Alexandra Dulgheru și Florin Mergea vor juca împotriva cuplului australian alcătuit din Daria Gavrilova și John Peers, iar Anda Perianu și Andrei Dăescu vor întâlni, în primul tur, dublul format din Anastasia Rodionova (Australia) și Max Mirnîi (Belarus).