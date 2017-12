Start perfect pentru Rusu şi Cristea

FC Viitorul Constanţa a confirmat în meciul de debut cu FC Braşov că nu întâmplător a avut cel mai bun atac în ediţia trecută a ligii secunde.

GOOOL RUSU. Dacă debutase în Liga 1 cu Steaua, constănţeanul Vlad Rusu a înscris primul gol în primul eşalon în tricoul Viitorului Constanţa. Jucătorul crescut la Parcul Copiilor a fructificat prima şansă ivită, executându-l pe Taborda în min.32 al meciului cu braşovenii cu un lob de mare fineţe. Un gol care a contat enorm în economia partidei şi care a venit într-un moment în care echipa constănţeană nu reuşea să treacă peste emoţiile debutului pe prima scenă. Reuşita a dat încredere, iar Viitorul a demonstrat în minutele rămase că va avea multe de spus în actuala stagiune. „Sunt bucuros că am marcat. Dedic golul familiei mele, antrenorilor, colegilor... Mă bucur în primul rând că nu am pierdut şi chiar am avut ocazia pe final să dăm lovitura şi să câştigăm toate cele trei puncte. Cred că avem tăria să rămânem în Liga I. Suntem jucători tineri şi cred că tinereţea noastră este un atu“, a menţionat Rusu. Constănţeanul de 22 de ani este cotat de site-ul transfermarkt.co.uk la 500.000 euro.

PRIMUL MECI, PRIMUL GOL. Tot la primul gol în primul eşalon s-a aflat şi celălalt atacant central, Cristian Cristea. De altfel, jucătorul transferat de la FC Snagov s-a aflat la chiar primul său meci oficial pentru Viitorul, după ce la începutul anului s-a operat la menisc. Introdus inspirat în repriza secundă de antrenorul Cătălin Anghel, chiar în locul lui Vlad Rusu, Cristea a înscris de asemenea la prima ocazie. A profitat de ieşirea complet neinspirată a lui Taborda şi a egalat la 2-2 cu un lob de la 30m care s-a oprit în plasa porţii braşovene, reuşită care a consfinţit de altfel şi scorul final. „Mă bucur că golul meu a adus un punct foarte important, de moral, care la finalul campionatului ar putea conta. O bucurie pentru mine, pentru echipă, suntem tineri şi aveam nevoie de un start bun. Ambele goluri ale noastre au fost frumoase. Nu este pentru prima oară când înscriu de la distanţă, am reuşit un gol identic pentru FC Snagov. Înscriu de multe ori din afara careului. Dedic reuşita familiei care mi-a fost alături în ultimele şase luni când m-am operat la genunchi. Înscrisesem 12 goluri în tur pentru Snagov, dar apoi a venit acea accidentare. Mulţumesc şi celor de la Viitorul că au avut încredere în mine şi m-au transferat deşi eram accidentat. Sper ca pe parcursul sezonului să le răsplătesc încrederea“, a spus şi Cristian Cristea. Jucătorul născut la Bucureşti în urmă cu 24 de ani este cotat de site-ul transfermarkt.co.uk la 400.000 euro.

“PROBLEME“ PENTRU ANGHEL. După ce ambii atacanţi centrali disponibili pentru acest meci au reuşit să înscrie, misiunea tehnicianului constănţean se anunţă tot mai grea, mai ales că din etapa a doua va reveni şi Denis Alibec. „Mă bucură că ambii atacanţi au înscris, au dat multă încredere echipei. Este însă datoria lor să înscrie, iar reuşitele nu fac decât să-i ambiţioneze şi mai mult. Este o concurenţă puternică în atac, dar aşa a fost mereu de la începutul pregătirii şi nu poate fi decât benefică formaţiei“, a precizat antrenorul Cătălin Anghel.