Start perfect pentru Săgeata

Victoria obţinută vineri, 1-0 (Guerra 29) cu FC Botoşani, în etapa a 20-a a Ligii 1 la fotbal, a adus mai multă linişte în tabăra celor de la Săgeata Năvodari, care au început cu dreptul lupta pentru menţinerea în prima ligă. Antrenorul Cătălin Anghel, care a rămas neînvins de la numirea pe banca tehnică, este convins că echipa sa poate juca şi mai bine, iar prima ocazie să demonstreze acest lucru va fi sâmbătă, în fieful unei alte echipe din partea inferioară a clasamentului, ACS Poli Timişoara. „Sper ca această victorie să ne facă puţin mai încrezători în forţele noastre, pentru că avem un lot bun, cu jucători valoroşi, care se pot exprima foarte bine în teren, iar jocul notru să crească de la meci la meci. Au avut atitudine şi caracter şi au adus cele trei puncte. Îi felicit pe jucători, dar aştept mai mult de la ei, pentru că ştiu că pot mai mult. Acest succes trebuie să ne dea liniştea necesară pentru a pregăti cât mai bine meciul de la Timişoara. Din punctul meu de vedere, trebuie să rezolvăm problemele din clasament în primele şapte etape din acest an. Este bine că nu am primit gol, însă trebuie să fim mult mai clari, să nu dăm posibilitatea adversarului să se apropie de poarta noastră şi să nu îi facem cadouri, pentru că s-a întâmplat în vreo două rânduri acest lucru. Mergem la Timişoara să câştigăm şi orice meci îl vom trata cu gândul la victorie, dar nu putem spune că nu ne-ar mulţumi şi un egal. Avem timp, în această săptămână, să rezolvăm problemele din jocul cu FC Botoşani şi sperăm din tot sufletul ca la Timişoara să luăm cele trei puncte. Dacă ne propunem mult, putem lua ceva. Dacă ne propunem puţin, nu o să luăm nimic”, a spus antrenorul grupării de pe litoral.

PARIU CÂŞTIGAT Campania de achiziţii din această iarnă s-a dovedit inspirată, golul victoriei din jocul cu FC Botoşani venind după o combinaţie între Dulee Johnson şi Emilio Guerra, ambii veniţi la Năvodari în pauza competiţională. „Am adus jucători de valoare, care ne pot ajuta, iar ei au arătat acest lucru în jocul cu FC Botoşani şi sper să o facă şi în continuare. Am încredere în toţi jucătorii pe care îi am în lot. Trebuie să se obişnuiască cu o atmosferă de performanţă şi să înţeleagă că o victorie ţine doar o zi. Trebuie să fim lucizi, să o luăm de la capăt, să fim stăpâni pe noi şi să fim foarte pragmatici, pentru a aduce puncte. Este un campionat extrem de disputat şi în subsolul clasamentului, şi la vârf, ceea ce ar trebui să facă fotbalul românesc mult mai puternic şi mai valoros”, a explicat Cătălin Anghel.

Cu câteva ore înaintea partidei cu FC Botoşani, Săgeata s-a despărţit de fundaşul Ioan Mera, care a ales să plece chiar la viitoarea adversară a năvodărenilor, ACS Poli Timişoara, fiind nemulţumit de statutul de rezervă. „Am reziliat contractul pe cale amiabilă”, a declarat Aurelian Băbuţan, managerul general al năvodărenilor.