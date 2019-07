Start-Up Nation a resuscitat antreprenoriatul românesc

Scopul programului Start-Up Nation este de a redeştepta spiritul antreprenorial, iar efectul său este evident: în prezent, conform unor cercetări sociologice, șase din zece tineri vor să devină antreprenori, a declarat în week-end ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, la Antena 3 - „Esenţa Start-Up Nation este aceea de a vorbi şi de a redeştepta spiritul antreprenorial. Pe cifrele statistice înainte de 2017, înainte să înceapă acest program, numărul tinerilor care doreau să devină antreprenori în România tindea la zero, ceea ce era grav. Astăzi, șase din zece vor să aiba propria afacere. Este evident efectul Start-Up Nation“. De notat că etapa rezolvării contestaţiilor din programul Start-Up Nation 2018 va fi finalizată săptămâna viitoare, astfel că la 15 iulie va fi publicată lista beneficiarilor finali - „Au fost semnate peste 7.000 de contracte. Suntem în etapa de evaluare a contestaţiilor. Antreprenorii care s-au înscris în această ediţie a programului au posibilitatea de a cere avans, pentru care există sume suficiente la buget. Avem nevoie de credite bugetare în cazul în care se doreşte acest avans. Aceşti bani sunt la buget astăzi. Experienţa ne arată însă că 90% dintre beneficiarii din 2017 au mers pe credit liber, iar ofertele băncilor partenere sunt foarte tentante în acest an“. În total, 33.514 de proiecte de afaceri au fost înscrise în programul Start-Up Nation 2018. Pe de altă parte, Oprea a semnalat că peste 60.000 de firme nu mai sunt înregistrate, ca efect al unei legi aprobate acum doi ani în Parlament, care prevede un anumit număr de angajaţi pentru un PFA, respectiv transformarea unei firme cu peste 10 angajaţi în SRL - „Atunci, legiutorul a considerat că un PFA trebuie să aibă un număr de angajaţi, pentru că nu e normal să ajungem la un număr de 40 - 60 de angajaţi pe un PFA. Era un fenomen la data aceea şi s-a venit cu o iniţiativă legislativă care şi-a făcut efectul doi ani mai târziu. Noi am încercat să popularizăm această chestiune pentru a nu fi luaţi prin surprindere cei care aveau PFA-uri. De fapt, ideea este nu de a opri aceste firme, ci de a le transforma în SRL-uri, de a le face să treacă de la faza de microîntreprindere la cea de întreprindere mijlocie“. Oprea a subliniat că, în afara PFA-urilor, numărul firmelor radiate este în normalitate - „Este aproape acelaşi număr care se închide lunar. E un ciclu normal în mediul de afaceri, unii antreprenori vin cu firme noi, alţii, care au eşuat, îşi închid firma. Conform unei analize publicate de Sierra Quadrant, numărul firmelor şi PFA-urilor radiate de la Registrul Comerţului a ajuns, în primele 5 luni din acest an, la 62.530, cu 75% mai multe decât anul trecut, ceea ce reprezintă un record şi un semnal de alarmă pentru economia românească. Multe dintre ele au fost radiate din oficiu, pentru că nu şi-au redus clasele de activităţi în termenul stabilit de lege, la cinci, în cazul Persoanele Fizice Autorizate (PFA) şi, respectiv, la max. 10 în cazul Întreprinderilor Individuale. Altele au fost închise pentru că n-au mai rezistat în piață.