Start-up Nation, good to go! 8.700 de companii vor primi bani

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat că miercuri au fost finalizate "contractarea și semnarea tuturor AFN-urilor (Ajutoare Financiare Nerambursabile) pe Start-up Nation". "Astăzi este o zi extrem de importantă, am finalizat contractarea și semnarea tuturor AFN-urilor pe Start-up Nation. Discutăm de 19.200 de companii care au depus, dintre care vom finanța anul acesta 8.700 de companii. Am contractat integral și fondurile care ne-au fost alocate pe fonduri europene.(...) Cred că foarte important de menționat este că 45% din proiectele câștigătoare sunt antreprenori femei, 55% bărbați. Discutăm de peste 21 de mii de locuri de muncă care vor fi ocupate în proporție de peste 75% de tineri antreprenori (...) 25% din proiectele câștigătoare sunt în mediul rural și 75% în mediul urban", a declarat Laufer în deschiderea ședinței de Guvern. El a dat și exemple de localități unde au fost aprobate proiecte pe programul Start-up Nation: București - 2.500 de proiecte aprobate și semnate, Cluj - 2.083, Iași - 800, Timișoara - 760, Constanța - 750. Referindu-se la suma care a fost tăiată la rectificarea bugetară din banii alocați în 2017 ministerului, Laufer a spus: "Acea rectificare pe fonduri de minus 78 de milioane de lei sunt sume pe care le vom cheltui în anii următori, sunt sume de care avem nevoie pentru partea de implementare. Deci, din acest motiv am renunțat la ei în acest an și vom recupera în următorii ani", a mai spus Laufer.