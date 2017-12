Start-up-urile și micile afaceri se pot lista la bursă

MULTE AVANTAJE Firmele cu o valoare de piață de cel puțin 250.000 euro se vor putea lista la Bursa de Valori din București (BVB), pe o platformă alternativă de tranzacționare care va fi funcțională până la finele anului. Singura condiție este să coteze minimum 10% dintre acțiuni, a declarat ieri, în deschiderea ședinței BVB, directorul general al instituției, Ludwik Sobolewski. În acest sens, bursa a încheiat parteneriate cu Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS) pentru listarea companiilor din domeniul IT și cu GEA Strategy & Consulting pentru sprijinul firmelor nou-înființate (start-up-uri). „Misiunea BVB este să fie pe teren, acolo unde se derulează business-ul real. Această nouă piață va fi lansată în câteva săptămâni și va reprezenta o oportunitate pentru managerii interesați să-și crească afacerile în mod transparent. Va fi o relansare a pieţei pentru companii mici şi medii, sau poate numai mici, din mai multe sectoare de activitate, de la start-up-uri la companii mature“, a punctat Sobolewski. La rândul său, vicepreședintele ANIS și șeful GeCAD Group, Radu Georgescu, a subliniat că în orice moment, în România, există 10 - 20 de companii din IT care ar putea fi listate la bursă: „De zece ani tot strig că ceea ce îi lipsește economiei românești este o bursă funcțională. Din foarte multe motive, lucrurile nu au mers. Piața de capital nu este doar un mod de a atrage fonduri, este și un element de marketing, o soluție de exit din piață, un plus de transparență. Dacă reușim să aducem aici industria IT, cred că facem un imens pas înainte“.

O MIȘCARE FIREASCĂ Prezent la deschiderea de ieri a bursei, șeful GEA, Dragoș Pâslaru, a punctat că în România există aproximativ 10 domenii care pot duce la o creștere economică sustenabilă, iar firmele cu o ascensiune rapidă, de peste 20% pe an timp de trei ani, ar putea fi căutate de potențialii investitori. „Am făcut un studiu rapid legat de felul în care arată companiile autohtone. Doar 7% dintre ele au crescut cu 20% pe an în ultimii trei ani, însă ele cumulează mai mult de 49% din creșterea totală la nivelul sectorului privat“, a mai spus Pâslaru. Nu în ultimul rând, oficialul ANIS a spus că, pentru a fi un succes, listarea unei firme trebuie să se facă la bursa țării unde vinde cel mai mult: „Nu poţi să te duci pe bursa americană cu o companie care vinde numai în România. Dacă este un business local, te listezi pe bursa locală. Dacă este unul regional, mergi la o bursă regională“. Întrebat dacă este posibilă listarea unei companii din grupul GeCAD în următorii ani, Georgescu a spus că este foarte dificil să dea un răspuns clar: „Am proiecte care au nevoie de finanţare, dar, pentru mine, bursa de valori din România nu a existat în ultimii 5 - 7 ani“.