Starul serialului ”Mad Men” a lucrat în industria filmelor porno

Actorul american Jon Hamm a declarat, într-un interviu acordat recent cotidianului britanic ”The Guardian”, că, înainte de a deveni actor, a lucrat ca asistent de platou în industria filmelor pornografice. Sarcinile sale constau în deplasarea continuă pe platou a camerelor de filmare, a recuzitei şi a scrumierelor. Destinul său a cunoscut o schimbare radicală după ce a primit un telefon de la actriţa şi scenarista americană Jennifer Westfeldt, care l-a invitat să joace alături de ea în piesa de teatru ”Lipschtick”, care era pusă în scenă la New York. Jon Hamm a fost distribuit în această piesă şi de atunci, Jennifer Westfeldt i-a devenit parteneră de viaţă.

Serialul ”Nebunii de pe Madison Avenue / Mad Men” este una dintre cele mai in vogă producţii americane la ora actuală. Din palmaresul său fac parte două premii Emmy, trei Globuri de Aur (pentru cel mai bun serial dramatic), un premiu Peabody, un premiu al Asociaţiei Producătorilor, premii ale Asociaţiei Scenariştilor, premiul AFI în 2007 şi 2008 pentru clasarea în Top 10 al celor mai bune programe de televiziune şi premiul BAFTA pentru cel mai bun program internaţional. Acţiunea din ”Mad Men” se petrece în New York-ul anilor \'60 şi urmăreşte viaţa primilor publicitari, competiţia acerbă dintre bărbaţii şi femeile care lucrează în agenţiile de profil de pe Madison Avenue. Seria a fost iniţiată de Matthew Weiner, scenaristul serialului ”Soprano”. Povestea se concentrează pe viaţa duplicitară a lui Don Draper (Jon Hamm), cel mai cunoscut director de creaţie şi cel mai râvnit bărbat din branşă, dar şi a colegilor săi din agenţia Sterling Cooper. Don face jocurile atât în sala de conferinţe, cât şi în dormitor, dar se luptă să ţină pasul cu schimbările rapide din domeniu şi cu tinerii aspiranţi care visează să îi ia locul. Serialul investighează pe larg şi cu sinceritate rolurile femeii şi ale bărbatului în acea perioadă, dezvăluind pornirile umane ascunse sub paravanul vieţii de familie din anii \'60.

”Nebunii de pe Madison Avenue” (o producţie SUA 2007) îi are în rolurile principale pe câştigătorul unui premiu Emmy Jon Hamm (Don Draper), dar şi pe Elisabeth Moss (Peggy Olson), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), John Slattery (Roger Sterling), Christina Hendricks (Joan Harris) şi January Jones (Betty Draper).