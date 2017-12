Staruri confundate

Duminica trecută, cântăreaţa din grupul Blondie, Debbie Harry, a fost asediată de o mulţime de fani, la ieşirea din hotelul Mercer din New York. Interpreta unor hituri precum ”Call Me” sau ”One Way or Another”, în vârstă de 66 de ani, merită din plin atenţia mediatică, dar paparazzi au crezut că au de-a face cu Lindsay Lohan, abia de 25 de ani, care prezentase cu o seară înainte emisiunea Saturday Night Live. Într-adevăr, în fotografiile publicate de cotidianul ”The New York Post” asemănarea între cele două este uimitoare, deşi diferenţa de vârstă este de 41 de ani: acelaşi păr blond platinat, acelaşi ten diafan, acelaşi surâs şi chiar acelaşi tip de ochelari de soare. Pe bună dreptate, fotografii s-au înşelat! Nu este prima dată că Lindsay Lohan este confundată cu o femeie mai în vârstă. A mai trecut prin asta, când a fost luată drept… Donatella Versace.