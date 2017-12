Statele UE aprobă reguli comune privind expulzarea imigranţilor ilegali

Statele europene au aprobat, joi, un proiect de lege care instaurează reguli comune pentru expulzarea şi interzicerea accesului imigranţilor ilegali pe teritoriile lor. Textul este rezultatul unui compromis între statele UE şi eurodeputaţi. Proiectul de lege, care va trebui să fie validat de miniştrii de Interne din cele 27 de state membre şi votat, în iunie, de Parlamentul European, constrînge autorităţile naţionale să aleagă între legalizarea şederii imigranţilor ilegali şi expulzarea lor. Conform textului, părăsirea ţării de către un imigrant ilegal, numită îndepărtare, va trebui să se facă pe bază voluntară. În caz de rezistenţă, acesta va putea fi obligat să plece şi îi va fi interzis accesul pe teritoriul UE, pe o perioadă de cinci ani. Copiii sînt de asemenea vizaţi de această măsură. În cazul expulzării forţate, autorităţile vor putea decide detenţia imigranţilor ilegali pentru o perioadă maximă de şase luni, care poate fi prelungită în unele situaţii pînă la 18 luni, în special cînd există riscul de a fugi sau cînd există întîrzieri în obţinerea documentelor necesare în ţări terţe.

Între timp, Italia a anunţat că nu va ceda deloc presiunilor şi criticilor UE referitoare la noile măsuri pentru combaterea imigraţiei şi infracţionalităţii. “Criticile UE sînt nemeritate. Nu intenţionăm să cedăm niciun milimetru la aceste presiuni”, a declarat ministrul italian de Interne, Roberto Maroni. “Prioritatea Guvernului este să răspundă preocupărilor cetăţenilor. 90% dintre cetăţenii italieni sînt de acord cu măsurile adoptate”, a adăugat ministrul de Interne, precizînd că nu va fi făcut niciun pas înapoi în ceea ce priveşte introducerea delictului imigraţiei clandestine. De altfel, Maroni a subliniat că nu vor fi făcute excepţii, aşa cum se vehicula zilele trecute în legătură cu situaţia menajerelor. “Este imposibil şi absurd să ne gîndim la diferenţe între categorii sociale de imigranţi. Dacă cineva munceşte şi are un contract de muncă, nu este clandestin. În mod evident, ceilalţi sînt clandestini”, continuă Maroni. Ministrul de Interne a respins şi criticile conform cărora delictul imigraţiei clandestine va avea ca efect supraaglomerarea închisorilor.

În schimb, autorităţile italiene sînt dispuse să le ofere sprijin financiar romilor, dacă aceştia îşi vor lăsa copiii în România, a declarat secretarul Ligii Nordului, partid din cadrul coaliţiei aflate la guvernare în Italia. “Alocaţii la distanţă? Sîntem în favoarea acestora. Copiii să rămînă în România şi noi le trimitem banii acolo. Dacă stau în ţara lor, bine. Dacă nu, nici nu se pune problema. Trebuie să le asigurăm asistenţă? Foarte bine, ei să stea în ţara lor şi noi vom încerca să îi ajutăm”, susţine Francesco Bruzzone, secretarul Ligii Nordului. “Nu trebuie să facem confuzie în denumiri. Pentru mine, în italiană, un nomad înseamnă o persoană care se mută din loc în loc. Atunci să se mute. Este momentul să spunem lucrurilor pe nume: aceştia nu sînt nomazi, ci clandestini în toată regula. Şi vor fi trataţi ca şi clandestinii. Există o Constituţie şi trebuie să o respectăm. În nicio ţară de pe glob, o comunitate nu va accepta «oaspeţi» care nu sînt capabili să se susţină financiar, care nu pot explica de unde au bani să se întreţină. Trebuie să le oferim asistenţă? Să se ducă oriunde vor, în România, de exemplu, şi îi vom integra de la distanţă”, a precizat Bruzzone. Secretarul Ligii Nordului respinge ajutorul pe care statul italian ar putea să îl ofere pentru integrarea romilor în comunităţile locale.

Partidul italian de dreapta Alianţa Naţională (AN) va organiza, astăzi, o manifestaţie la Torino, pentru a protesta faţă de decizia administraţiei locale de a aloca 750.000 de euro pentru locuinţele nomazilor, relatează cotidianul “La Stampa”, în pagina sa electronică. Manifestanţii îi vor cere primarului din Torino, Sergio Chiamparino, să demoleze toate taberele ilegale. “Ne-am bucura ca, în cele din urmă, Chiamparino să îşi dea seama că susţinerea economică a familiilor rome nu este o prioritate a locuitorilor din Torino, care au nevoie să li se garanteze dreptul de a trăi într-un oraş sigur, fără tabere abuzive şi fără nenumăratele fenomene de degradare şi de infracţionalitate legate de prezenţa nomazilor”, a subliniat liderul filialei AN din Torino, Roberto Revello. Pe de altă parte, asociaţia pentru apărarea romilor Them Romano Onlus şi alte asociaţii de romi din Italia, vor organiza în 1 iunie, la ora locală 11 (12.00 ora României), la Roma, un miting de protest faţă de discriminarea acestei comunităţi în Italia, transmite portalul web VITA, citînd un comunicat al organizaţiei. Ziua se va încheia la ora locală 18.00 (19.00 ora României) cu o expoziţie de artă şi un concert.