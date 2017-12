Statele Unite - Firme acuzate că exportă arme, sancţionate

Statele Unite au impus sancţiuni economice împotriva unor companii chineze, ruse şi nord-coreene, acuzate că au vîndut, în Iran şi Siria, rachete şi armament, a anunţat Departamentul de Stat american. Sancţiunile, care interzic contactele economice, timp de doi ani, între guvernul sau companiile americane şi aceste firme, au intrat în vigoare la 28 decembrie. Cele trei companii de stat chineze sînt Zibo Chemical Equipment, China National Aerotechnology Import Export Corp. şi China National Electrical Import and Export Co. Companiile ruse sancţionate sînt Rosoboronexport, Kolomna Design Bureau şi Tula Design Bureau, acestora adăugîndu-li-se şi firma nord-coreeană Korean Mining and Industrial Development Corp. Companiile ruse sancţionate au protestat ferm faţă de impunerea măsurilor, declarînd că nu au încălcat legislaţia internaţională. "Este o formă de concurenţă neloială la adresa firmei noastre şi a întregii Rusii", a declarat un reprezentant al agenţiei publice ruse pentru exporturi de armament Rosobornexport. "Aceste sancţiuni au fost aplicate pur şi simplu pentru că administraţia americană se teme de concurenţa firmelor ruse", a declarat, la rîndul său, Vladimir Pehtin, vicepreşedinte al Dumei de Stat. Rusia este unul dintre principalii exportatori de arme pe plan mondial, în 2005 vînzînd armament în 61 de ţări, în valoare de peste şase miliarde de dolari.