Statele Unite retrocedează Mongoliei schelete şi fosile de dinozauri furate

Statele Unite au retrocedat Mongoliei, ieri, peste 18 schelete şi fosile de dinozauri care au fost dezgropate în deşertul Gobi, furate şi exportate ilegal şi care, potrivit reprezentanţilor americani, ar putea umple un muzeu întreg. Printre acestea se află două schelete de Tarbosaurus bataar, verişori ai terifiantului Tyrannosaurus rex, şi două schelete de Oviraptor, despre care oamenii de ştiinţă au crezut multă vreme că mâncau ouăle altor dinozauri. Unele dintre aceste fosile au fost importate ilegal în Statele Unite cu ajutorul unor documente false, altele au fost introduse clandestin în ţară de un colecţionar britanic. "O retrocedare de acest fel este fără precedent", a declarat Preet Bharara, procurorul federal din New York, cu ocazia ceremoniei de predare a fosilelor furate. "Aceste exponate sunt suficiente pentru a umple un muzeu de istorie naturală, care se află în prezent în stadiu de proiect în Mongolia, dacă am înţeles bine. Suntem onoraţi să predăm aceste fosile poporului din Mongolia", a adăugat el. Statele Unite au predat deja Mongoliei, în urmă cu peste un an, primele rămăşiţe dintr-un schelet de Tyrannosaurus rex vechi de 70 milioane de ani. Acest schelet a fost vândut la licitaţie cu peste 1 milion de dolari înainte ca autorităţile americane să intervină, la cererea Mongoliei.