Staţie de epurare modernă la Poarta Albă

Ceea ce autorităţile centrale se chinuisc să facă de peste cinci ani la Constanţa se reuşeşte în mai puţin de 12 luni. Reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa au semnat, ieri, patru contracte de lucrări ce vizează reabilitarea staţiei de epurare din localitatea Poarta Albă, din judeţul Constanţa, şi construirea de staţii de epurare în localităţile Fierbinţi, Ţăndărei şi Feteşti, aflate pe raza judeţului Ialomiţa. Constractele fac parte din Programul Operaţional Sectorial (POS) de Mediu derulat de RAJA. Valoarea ambiţiosului proiect se ridică la aproape 271 milioane de euro, din care 74 de milioane de euro reprezintă cofinanţarea RAJA. Programul european are la Constanţa două componente: „Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud” şi „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa”, care are planificate 43 de contracte, în valoare de 1,07 miliarde lei. Cele patru contracte de lucrări semnate ieri fac parte din cea de-a doua componentă, dedicată judeţelor Constanţa şi Ialomiţa. „Până în prezent, din cele 43 de contracte ale programului „Constanţa - Ialomiţa” au fost semnate 15, în decurs de mai puţin de un an, contractul de finanţare fiind semnat în noiembrie 2010. Am avut o singură contestaţie, care s-a rezolvat în câteva zile. Ne putem mândri, aşadar, cu performanţă în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri europene”, a declarat directorul general al RAJA, Felix Stroe. La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa Cristinel Dragomir, prezent la semnarea contractelor, a declarat că atragerea de fonduri europene a devenit, în ultimii ani, principala prioritate a autorităţilor locale.

PREZENŢA RAJA LA IALOMIŢA, ESENŢIALĂ Directorul general RAJA a precizat, încă o dată, motivele pentru care mai multe localităţi din judeţul Ialomiţa au dorit ca societatea constănţeană să preia serviciile de apă şi canalizare. „Comisia Europeană a stabilit că pentru accesarea finanţării europene nerambursabile sunt necesare două reguli de bază: să existe o Asociere de Dezvoltare Intercomunitară din care să facă parte autoritatea locală care are nevoie de finanţare şi această asociere să aibă un operator regional capabil din punct de vedere tehnic, managerial şi financiar să implementeze fondurile europene şi să asigure cofinanţarea proiectelor”, a declarat Felix Stroe. Practic, implicarea SC RAJA SA a fost salvatoare pentru toate localităţile care acum sunt prinse pe lista de investiţii ce vor fi finalizate până în anul 2013. La Fierbinţi, de exemplu, investiţia va fi luată aproape de la zero, deoarece în localitate nu există canalizare, iar sistemul de alimentare cu apă măsoară numai 10 km.