Statistica face iarăşi creştere din pix

ÎN TREND În urmă cu puţină vreme, Institutul Naţional de Statistică (INS) revizuia creşterea economică din trimestrul I. Plus 0,5% faţă de octombrie - decembrie 2012, plus 2,1% faţă de ianuarie - martie 2012. Evident, „lumea bună“ comenta acel „plus 2,1%“ şi compara pe procente România cu Germania, stat pe care reuşisem să-l depăşim (strict din acest punct de vedere). Se uita însă un aspect important. Avansul anual pentru 2012 a fost obţinut după o modificare din pix a metodologiei de calcul. De acolo a rezultat creşterea, nu din economia reală. De la un raport INS la altul, PIB-ul nominal (valoarea în bani - n.r.) nu s-a schimbat. Ieri, Statistica a lovit din nou. „PIB-ul a crescut cu 2,2% (!) în trimestrul I, faţă de perioada similară din 2012, respectiv cu 0,7% (!!) faţă de trimestrul IV din anul precedent“, a anunţat INS. Vă daţi seama... Nu 0,5%, ci 0,7%. Nu 2,1%, ci 2,2% (!!!). Extraordinar! E rost de o petrecere câmpenească şi de lefuri mai mari, nu-i aşa? Cam aşa a fost anul trecut. Guvernul a aruncat pe masa FMI un avans cu 0,6% al economiei, în trimestrul II, şi l-a vândut drept un motiv cât se poate de bun pentru majorări salariale. Apoi, după cum bine ne aducem aminte, evoluţia anuală a economiei a fost orice numai bună nu. 0-virgulă-ceva. Adică zero barat.

PERSPECTIVE INCERTE Există însă şi o mică schimbare (în bine, am zice) în noul raport al Statisticii. Datele prezentate indică perspectivele incerte ale economiei, pentru 2013, „întrucât, în primele trei luni ale anului, agricultura şi consumul individual au avut contribuţii negative în PIB“. Economia noastră este dependentă de exporturi, dar cât vor mai putea ele oare să compenseze, când zona euro se scufundă în recesiune, de la o lună la alta? Semne bune vin totuşi din industrie (plus 0,7% în trimestrul I), care a asigurat aproape o treime din PIB. Alte sectoare care au trecut pe plus au fost comerţul cu ridicata şi amănuntul, inclusiv hotelurile şi restaurantele (0,4%), serviciile administrative şi cele suport (0,4%) şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (0,4%). Pentru finele lui 2013, prognozele de creştere sunt de 1,6 - 1,7%. În condiţii excepţionale (a se citi un an agricol mult mai bun decât cel precedent), avansul ar putea sări de 2% - 2,1%. În caz că nu ne convine, ne putem baza oricând pe INS să ne facă mai optimişti. Din pix, bineînţeles. Azi 2,2%, mâine 2,3%. Cine ştie, poate ajungem şi la 3%.