Statisticienii ar putea declanşa greva generală

48 de statisticieni de la Constanţa, angajaţi ai Direcţiei Judeţene de Statistică, s-au alăturat celor aproximativ 1.200 din restul ţării, care au participat, ieri, timp de două ore, între orele 8.30 şi 10.20, la greva de avertisment din sistem, ei cerînd plata orelor suplimentare şi a unor sporuri, precum şi încheierea contractului colectiv de muncă. În mare parte, statisticienii care au participat la greva de avertisment sînt membri ai Federaţiei Sindicale a Statisticienilor din România, afiliată la Alianţa \"Sed Lex\", însă mulţi alţi colegi care nu sînt membri de sindicat au participat la acţiunea de protest în semn de solidaritate cu sindicaliştii. Preşedintele Federaţiei, Dan Paraschiv, a declarat că aşteaptă concilierea de la Ministerul Muncii, pe care l-a notificat în legătură cu conflictul de muncă şi că sindicaliştii cer Guvernului rezolvarea de urgenţă a situaţiei din sector, pentru evitarea declanşării grevei generale. Greva de ieri s-a desfăşurat fără incidente, potrivit lui Paraschiv, “în condiţiile în care agenţii economici, principalii beneficiari ai serviciilor statisticienilor, îşi încep activitatea mai tîrziu”. Statisticienii afiliaţi la \"Sed Lex\" ameninţă cu declanşarea grevei generale începînd din 4 iunie dacă cererile lor nu vor fi soluţionate. La rîndul său, liderul statisticienilor din Constanţa, Elena Simion, a declarat că în urma adresei trimise către conducerea Institutului Naţional de Statistică i s-a răspuns că un contract colectiv de muncă se poate încheia exclusiv la nivelul unei instituţii publice, între conducătorul acesteia şi sindicatul reprezentativ al instituţiei respective. În plus, sindicaliştilor li s-a spus că revendicările lor sînt tardive. “În ceea ce priveşte resursele financiare, facem precizarea că am făcut şi vom continua să facem demersurile necesare în acest sens“, se arată în răspunsul INS. Liderul sindical constănţean a mai declarat că salariaţii pe care îi reprezintă nu au mai primit banii pentru orele suplimentare de aproximativ două luni, iar în ultima lună nu au mai beneficiat nici de sporul de stabilitate de aproximativ 20% şi nici de sporul de condiţii vătămătoare de 10%, în urma rectificării bugetare din luna aprilie. În cadrul Institutului Naţional de Statistică şi al unităţilor subordonate, media salarizării este de 720 de lei brut, sub media pe economia naţională.