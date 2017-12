Staţiunea Mamaia, gazda ediţiei a doua a “Triathlon Challenge“

Sâmbătă, de la ora 10.00, în staţiunea “Mamaia“ se va desfăşura cea de-a doua ediţie a “Triathlon Challenge“, competiţie la care şi-au anunţat prezenţa aproximativ 500 de sportivi din ţară şi din străinătate. Se va concura la patru probe: sprint, clasică, ştafetă sprint şi cros. Exceptând proba de ştafetă, organizatorii au decis ca întrecerea să se desfăşoare pe următoarele categorii: juniori, 20-30 ani, 30-40 ani şi peste 40 ani. „Este sportul cu cea mai mare creştere la nivel de masă. Un sport în expansiune care cu siguranţă va atrage din ce în ce mai mulţi adepţi. Am dorit să avem propriul nostru concurs, nu ne-a interesat să intrăm într-un circuit internaţional, chiar dacă de la anul dorim o participare internaţională foarte numeroasă. Pentru a obţine spre exemplu o licenţă pentru circuitul “Iron Man“, ne-ar costa 250.000 euro. Locaţia de la Mamaia este una extraordinară, avem lacul şi marea în apropiere, astfel că nu ne-am fi putut dori condiţii mai bune de atât. Ne bucurăm mereu şi de sprijinul autorităţilor locale, iar acest lucru contează foarte mult în desfăşurarea la nivelul dorit a competiţiei“, a declarat Vlad Stoica, organizatorul “Triathlon Challenge“. „Suntem bucuroşi că putem organiza această competiţie care an de an va crea o emulaţie tot mai mare în rândul iubitorilor sportului“, a declarat Mihai Orzan, consilier al DSJ Constanţa. Premiile anunţate sunt dintre cele mai atractive, suma premiilor cumulate la clasamentul Elite fiind de 3500 lei. Vor fi oferite în plus şi două biciclete (una la tombolă şi una pentru cel mai bun junior), telefoane mobile performante, dar şi echipament sportiv. De asemenea, fiecare participant va primi câte un tricou şi o diplomă de participare. Pentru buna desfăşurare a evenimentului, sâmbătă circulaţia rutieră va fi oprită în staţiunea “Mamaia“ între orele 9.30-14.00.