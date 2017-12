Statuie enigmatică, veche de circa 7.000 de ani, găsită într-o magazie de muzeu

O statuie veche de circa 7.000 de ani, care indică o pasăre, i-a uimit pe arheologii de la Muzeul național de arheologie din Grecia care nu știu exact ce poate fi sau de unde anume provine aceasta, scrie luni agenția Reuters. ''Enigma veche de aproape 7.000 de ani'', așa cum a fost botezată de Muzeul Național de Arheologie, a fost expusă în incinta instituției de cultură unde poate fi văzută până la 26 martie, după ce a fost găsită în magazia muzeului. Este cel mai recent artefact care este prezentat sub titulatura ''Muzeul nevăzut'' cu referire la cele circa 200.000 de antichități incluzând statui sau bijuterii de aur sau obiecte care sunt folosite în viața de zi cu zi. Sculptată în granit și având 36 de cm, enigmatica statuetă din epoca Neoliticului târziu are un nas ascuțit și un gât lung care duce la o burtă rotunjită, spate plat și picioare cilindrice turtite. ''Ar putea descrie o reprezentare umană cu chip de pasăre sau o entitate care seamănă cu o pasăre care însă nu are de-a face cu un om, ci cu ideologia sau simbolismul societății neolitice'', a indicat Katya Manteli, arheolog în cadrul muzeului, pentru agenția Reuters.

Experții nu pot stabili cu certitudine proveniența statuii sau dacă aceasta aparține unei colecții private. Însă arheologii sugerează că aria din care provine statueta ar putea fi delimitată la regiunile din nordul Greciei — Thessalia sau la chiar la anumite zone din Macedonia. Spre deosebire de reprezentările din epoca Neoliticului sunt realizate din pietre moi, statuia este realizată din rocă tare chiar dacă ustensilele de metal nu erau disponibile la acel moment. Dimensiunea sa arată că ea este prea mică pentru o reprezentare în mărime naturală a unei siluete umane, însă este mai mare decât majoritatea statuilor neolitice, care foarte rar depășesc 35 de cm în înălțime.

''Privind din perspectiva dimensiunii și a tehnicii în care a fost realizată, ea se numără printre operele de artă rare și unice din perioada neolitică a Greciei'', a mai spus Manteli. Cercetând atent arheologii nu au putut identifica elemente care să ofere detalii asupra sexului sau poate că cel care a realizat-o a dorit în mod voit să fie o reprezentare fără delimitarea sexului. Analizând suprafața netedă, arheologii susțin că statuia se află în forma finală de realizare, chiar dacă ei susțin că sculptorul dacă ar fi avut ustensilele necesare ar fi realizat o reprezentare mai specifică. ''Ar putea fi vorba despre o siluetă însărcinată însă nu are sâni, care sunt folosiți în Neolitic ca element distinctiv pentru a indica că este vorba de un corp feminin. Pe de altă parte lipsesc organele masculine, fiind deci prezentată ca o siluetă fără sex'', a mai spus Katya Manteli, adăugând că are aspecte enigmatice care însă o fac fascinantă, conform Reuters.