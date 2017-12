Statul, acest Terente al investițiilor

Sună sau nu ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, la companiile de stat ca să facă rost de bani la buget? Fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu spune că da, în contextul în care, în primăvară, firmele au fost nevoite să vireze bani din rezerve către centru și, mai nou, li s-au cerut dividende suplimentare, pentru proiecte de infrastructură, chipurile. Vizate sunt Transelectrica, Transgaz, Hidroelectrica, Conpet, Romgaz și Nuclearelectrica. „Această decizie reflectă disperarea Guvernului de-a găsi venituri, cu care să diminueze riscul unui derapaj major al deficitului bugetar. Mai întâi au dispus repartizarea a 90% din profit la dividende, lăsând doar 10% pentru dezvoltare. Apoi, prin OUG 29/2017, au venit și au confiscat și rezervele, iar măsurile nu au fost contestate de acționarii minoritari, care-s la fel de interesați să stoarcă firma de dividende, nepăsându-le de dezvoltarea viitoare. Îți amintești de băieții deștepți de la Hidroelectrica sau de căpușele lipite de contractele cu firmele de stat, din perioada 2009 - 2012? Astăzi, rolul ăsta a fost preluat de un Guvern ahtiat după bani, care-și devalizează companiile și le privează de resurse necesare dezvoltării. Este inadmisibil“, spune Diaconu, citat de bursa.ro. În opinia sa, nevoia de venituri la buget, întru acoperirea cheltuielilor cu pensii și salarii și încadrarea în deficitul maxim de 3% din PIB, este atât de mare, încât Guvernul ar fi în stare să vândă și Coloana Infinitului - „Au compromis investițiile publice, aducându-le la un nivel extrem de scăzut, iar acum distrug și capacitatea marilor companii de-a face ceva. Guvernul se comportă ca un adevărat Terente al investițiilor“. Fostul șef al ANAF dă și câteva exemple - Hidroelectrica are nevoie imensă de retehnologizare, Romgaz rămâne fără resurse exploatabile onshore în 15 ani și are nevoie de investiții în centrala de la Luduș, Transelectrica și Transgaz au o infrastructură învechită, iar Nuclearelectrica... ce să mai vorbim. „Și totuși, strategia noastră de viitor stă în telefonul unui ministru, care se milogește de companii, pentru bani, deoarece nu e în stare să colecteze venituri fiscale. De ce? Pentru că reducerea evaziunii ar deranja grupurile de interese unite în jurul partidului“, conchide Diaconu. În concluzie, ia-ți gândul de la TVA de 18% și impozit zero pe dividende, în 2018. În cel mai optimist scenariu, nu se va schimba nimic în tabloul fiscal.