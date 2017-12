O istorie pierdută. A trecut mai bine de jumătate de secol de când Hawaii s-a alăturat SUA şi o a 50-a stea a fost adăugată pe steagul american. Şi cu excepţia dezbaterii despre statutul statului insular Puerto Rico nu au mai existat alte discuţii despre extinderea SUA. Michael J. Trinklein a adunat cele mai neserioase, uneori plauzibile idei vehiculate de-a lungul timpului de expansionişti, secesionişti şi alte categorii de opinenţi în cartea sa, ”Lost States: True Stories of Texlahoma, Transylvania, and Other States That Never Made It”, în traducere „Statele pierdute: Poveştile adevărate ale statelor Texlahoma, Transylvania şi a altora care nu s-au concretizat“.

Cel mai interesant sună pentru noi, românii, ”statul american Transylvania”. Transilvania este creditat de mulţi drept locul de baştină al lui Dracula şi era cât pe ce să devină numele unui stat american. Cuvântul sylvan se traduce din engleză ca regiune împădurită. Acesta era un sufix la modă în era colonială. Spre exemplu Pennsylvania, o regiune frumos împădurită, deţinută la început de William Penn. La începutul anilor 1770, majoritatea americanilor locuiau în estul SUA. Munţii Apalaşi erau foarte greu de trecut şi foarte puţini se lăsau atraşi de pământurile din vest. Unul dintre aceştia a fost însă Daniel Boone, care le-a oferit liderilor Cherokee căruţe întregi de arme, haine şi ustensile de gătit în schimbul unei uriaşe regiuni situate la vest de munţii Apalaşi. Era foarte greu de ajuns pe noua proprietate şi mulţi dintre cei ce îl însoţeau pe întreprinzătorul om de afaceri l-au părăsit, în timp ce alţii mai curajoşi au murit în diverse încăierări cu triburile locale. În 1775, expediţia ai căror membri se împuţinau dramatic a ajuns pe râul Ohio, unde a pus bazele oraşului Boonesborough. Primi colonişti transylvani şi-au ales un guvern local şi l-au trimis pe Jim Hogg ca reprezentant local în Congresul Continental. Numai că membrii acestui for nu au fost deloc încântaţi să recunoască Transylvania drept cea de-a 14-a colonie. Reprezentanţii statului Virginia s-au opus cel mai vehement pentru că avea pretenţii asupra acestei regiuni. Una dintre primele decizii ale lui Daniel Boone a fost stabilirea unor reguli stricte pentru crescătorii de cai, ceea ce a stat la baza reputaţiei ecvestre a regiunii Transylvania, astăzi statul Kentucky. Dacă votul Congresului ar fi fost pentru, în fiecare primăvară, iubitorii artei echitaţiei s-ar fi delectat cu Derbiul Transylvania... Cum însă Congresul a respins alipirea regiunii şi recunoaşterea ei ca stat, alţi oameni au intrat în istorie ca întemeietori ai statului Kentucky.

Statele pierdute. Istorii similare ale unor regiuni ce ar fi putut deveni state SUA se referă la Texlahoma, ce ar fi inclus 46 de districte din Texas şi 23 din Oklahoma, pentru a simplifica reţeaua de drumuri. Multe dintre acestea au fost dizolvate ca entităţi politice şi structurale înainte de proclamarea independenţei SUA. În mijlocul SUA ar fi existat azi un stat ce s-ar fi numit Forgottonia, care ar fi inclus 14 districte din partea de vest a statului Illinois. Deseret era numele dorit de mormoni pentru statul Utah de azi. Biserica mormonilor a fost fondată în anii 1820, la New York, dar credinţele lor neobişnuite au condus în scurt timp la persecuţii şi pentru a scăpa de hărţuirea autorităţilor, credincioşii s-au mutat. Aşa a început exodul mormonilor spre zona lacului Salt, la mijlocul anilor 1840. S-a vrut evitarea câmpurilor aurifere din California şi populara vale Willamette din Oregon. Deseret este un nume care apare în cartea lor sfântă, dar Guvernul american a refuzat categoric. Totodată, una dintre condiţiile puse de Executiv a fost renunţarea la poligamie, pentru ca regiunea să fie recunoscută ca stat federal. Executivul a optat pentru numele de Utah după locuitorii originali, tribul Ute. În plus, i-a diminuat mult suprafaţa, pentru a crea statul vecin Nevada, o măsură de-a dreptul fericită, având în vedere că acolo va fi fondat Las Vegas.