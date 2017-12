“Statul are datoria promovării produselor şi brandurilor româneşti”

Ministrul pentru IMM-uri, Comerţ şi Mediul de Afaceri, Constantin Niţă, a declarat că România caută noi pieţe pentru a-şi vinde produsele, în contextul în care volumul exportului a scăzut cu 30% pe primele trei luni ale anului 2009, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut. Constantin Niţă a afirmat, într-o conferinţă de presă, că ministerul pe care îl conduce este preocupat de găsirea unor noi pieţe de desfacere pentru produsele româneşti, printre zonele vizate amintind China, Rusia, ţările arabe, Azerbaijan sau Kazakhstan. Niţă a explicat că ministerul a început să promoveaze firmele şi produsele româneşti în aceste zone şi că va deschide centre de promovare a produselor româneşti în oraşe precum Moscova, Chişinău, Cairo, New Delhi, Beijing şi Istanbul. \"Este nevoie de măsuri mai energice pentru a stopa declinul economic şi a reîncepe procesul de creştere economică în partea a doua a acestui an. Ne preocupă găsirea de noi pieţe. Sîntem într-un proces de promovare agresivă a produselor româneşti pe aceste pieţe\", a spus Niţă. Potrivit oficialului, o atenţie specială este acordată Chinei, \"o ţară cu mari posibilităţi financiare, iar aceste resurse financiare pot fi investite şi în România\". Ministrul IMM-urilor a explicat că aceasta este o piaţă care era tradiţională pentru România, unde s-au exportat tot felul de produse. El a adăugat că Rusia a fost, la rîndul său, o piaţă foarte bună pentru produsele româneşti, iar atenţia ministerului se îndreaptă şi spre această ţară. \"Statul are datoria să înceapă să promoveze produsele şi brandurile româneşti şi să începem să ne echilibrăm balanţa de plăţi externe. Echilibrarea poate fi făcută fie prin export direct sau investiţii directe în economie a celor din străinătate\", a spus Constantin Niţă. Ministrul a adăugat că, în perioada imediat următoare, va fi promovat un proiect de lege privind investiţiile de risc, prin care va fi reglementată înfiinţarea unui fond de garantare a acestora. El a adăugat că acest fond va permite statului să se poată implica, în anumite firme, în acţionariat, pe perioade scurte, pentru a putea permite acelor firme să iasă pe pieţele externe. Potrivit ministrului, statul poate să intre pînă la 50% într-o societate comercială şi va fi o garanţie pentru aceasta. Pe de altă parte, Niţă a precizat că statul va intra doar ca sprijin pe un domeniu sau o piaţă şi nu are interesul să se implice în managementul acestor societăţi. Ministrul IMM-urilor a precizat că estimează că fondul va avea o valoare de circa 50 de milioane de euro, din care 2,5 milioane de euro aportul statului, 15 milioane de euro un aport al Fundaţiei Post Privatizare, în care intră statul român şi UE, şi restul de la CEC şi Eximbank.