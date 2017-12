Statul degeaba strică proiectele Primăriei! Nu au existat, dar trebuie reparate

Ați auzit, probabil, tot felul de întâmplări absurde despre diverse decizii luate de autoritățile locale din diverse comune și orașe mici. Parcuri în zone inundabile, terenuri de fotbal în pantă și treceri de pietoni care se opresc fix în crâșma satului - vă sună cunoscut? Ei bine, nici Constanța nu face excepție de la asemenea situații absurde pe care mulți dintre noi au crezut că numai în filmele de comedie se întâlnesc. De exemplu, în acest oraș care pe nedrept deține și titulatura de municipiu reședință de județ, lucrurile se repară înainte de a fi folosite vreodată. Este vorba despre stațiile de biciclete montate în cadrul proiectului „Black Sea Bike” și avariate de vandali și de... statul degeaba.

Ați auzit, probabil, tot felul de întâmplări absurde despre diverse decizii luate de autoritățile locale din diverse comune și orașe mici. Parcuri în zone inundabile, terenuri de fotbal în pantă și treceri de pietoni care se opresc fix în crâșma satului - vă sună cunoscut? Ei bine, nici Constanța nu face excepție de la asemenea situații absurde pe care mulți dintre noi au crezut că numai în filmele de comedie se întâlnesc. De exemplu, în acest oraș care pe nedrept deține și titulatura de municipiu reședință de județ, lucrurile se repară înainte de a fi folosite vreodată. Poate vi se pare greu de crezut, dar exact acesta este adevărul. Recent, Primăria Constanța a trimis un comunicat de presă prin care ne anunță pe un ton laudativ că tocmai au fost reparate două stații de biciclete din Mamaia, care au fost distruse de vandali. „În cursul anului 2016, stațiile de biciclete din zona hotelului Dorna și din zona hotelului Iaki au suferit avarii datorate unor acte de vandalism. În vederea remedierii defecțiunilor apărute în urma vandalizării celor două stații, a fost inițiată procedura privind achiziția și montarea pieselor de schimb pentru stațiile vandalizate ale sistemului de bike-sharing din municipiul Constanța, finalizată prin contractul nr. 90099/13.07.2017, în valoare de 34.316,3 lei fără TVA”, se arată în comunicatul Primăriei. Culmea, autoritățile locale au descoperit abia acum faptul că doar două dintre stațiile montate în cadrul proiectului „Black Sea Bike” sunt deteriorate, deși cotidianul „Telegraf” a semnalat, la începutul anului (articolul „Stațiile de bike-sharing din Constanța, „pânze“ pentru graffiti”), faptul că TOATE stațiile de biciclete au fost vandalizate. Iar problema a fost pusă pe tapet și de alte publicații locale, dar asta nu a însemnat nimic pentru autorități, care nu au decât scuze puerile pentru eșecul acestui proiect.

VANDALUL NUMĂRUL 1: PRIMĂRIA CONSTANȚA

Nu că am încuraja actele de distrugere a bunurilor publice, dar nu putem să nu remarcăm faptul că adevăratul vandal al stațiilor de biciclete este chiar Primăria, care nu a fost în stare să ducă la bun sfârșit acest proiect început acum patru ani. De altfel, stațiile vandalizate au fost montate în urmă cu doi ani, chiar înainte de campania electorală a actualului primar al Constanței, Decebal Făgădău (ca să vezi coincidență!). Iar de atunci și până acum, singurul lor rol a fost acela de a încurca lumea pe trotuare. Nu e de mirare că vandalii au început să le strice!

BICICLETELE SUNT ÎN POM!

În cazul în care vă întrebați când vor fi aduse biciclete în stațiile montate prin oraș (făcând abstracție de numeroasele promisiuni nerespectate), vă spunem noi: NU ÎN ACEST AN ȘI PROBABIL NICI ANUL VIITOR. „În cursul anului 2017, a fost lansată procedura de achiziție a serviciului de asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing, care cuprinde serviciul de call center, servicii tehnice stații și biciclete, relocarea bicicletelor, servicii de reparații ale rețelei de bike-sharing, inscripționare cartele de proximitate, aferent proiectului european “Black Sea Bike - Diversification of the tourism services în Constanţa - Balchik cross border region by bike - BSB”, pe o perioadă determinată de 4 luni. În cadrul procedurii s-a prezentat un singur ofertant, însă, datorită neconcordanțelor apărute în oferta acestuia, procedura a fost anulată în data de 15.09.2017”, au anunțat cei de la Primărie. În aceste condiții, nu trebuie să ne facem speranțe că vom beneficia de biciclete gratuite cel puțin până la următoarea campanie electorală. Dar trebuie să ne așteptăm că municipalitatea va cheltui zeci, poate sute de mii de lei pentru repararea lucrurilor deteriorate de la atâta stat degeaba.