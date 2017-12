Statul îi condamnă pe copiii cu dizabilități la... supraviețuire!

00:33:21 / 28 Noiembrie 2017

centre gratuite

Daca ar exista mai multe centre de stat, in care copiii sa poata face terapie gratuita, ar fi o idee mai usor. Numai ca aceste centre sunt putine (in sectorul 2 din Bucuresti nu stiu daca exista mai mult de unul), iar in majoritatea sunt putine locuri sau, in cel mai bun caz, se face terapie prin rotatie (pe serii). Asta inseamna, de exemplu, ca un copil va face terapie zilnic, timp de 3 saptamani, sa zicem, urmate de alte 3 saptamani de pauza, timp in care va uita tot ce-a facut in prima perioada.