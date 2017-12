Statul, în goana după bani

Indiferent de scadenţă sau monedă, statul se împrumută „la greu” pentru a acoperi o parte din datorii. Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să atragă în luna august 4,6 miliarde de lei (1,1 miliarde euro) de la bănci prin emisiuni de titluri de stat, similar cu valoarea programată pentru luna iulie, dar cu mult peste suma împrumutată în această lună. Finanţele au împrumutat în luna iulie doar 1,38 miliarde de lei prim emisiuni de titluri de stat, cu mult sub programul iniţial de 4,65 miliarde de lei, în condiţiile în care Trezoreria a încercat să menţină randamentul mediu la sub 7% pe an. Pentru luna august, Trezoreria a programat şapte licitaţii de titluri de stat, din care doar două sunt pentru vânzarea de obligaţiuni, respectiv titluri cu termenul de scadenţă mai îndelungat, restul fiind pentru vânzarea de certificate de trezorerie, cu maturitate de până la un an. Finanţele nu au acceptat în iulie oferte cu randamente mai mari de 7%, cu excepţia unei singure licitaţii, organizate pentru vânzarea de obligaţiuni pe 10 ani, când a fost de acord să plătească 7,1% pe an. Prima licitaţie din august va avea loc astăzi, când statul va încerca să împrumute 800 de milioane de lei prin vânzarea de certificate de trezorerie cu maturitatea la un an. Ministerul Finanţelor a împrumutat în acest an prin vânzarea de titluri de stat 22,14 miliarde de lei de la băncile comerciale. Pentru prima dată în acest an, Finanţele au vândut săptămâna trecută certificate de trezorerie în euro cu scadenţa la un an, de 1,213 miliarde de euro, de trei ori mai mult comparativ cu valoarea programată, de 400 de milioane de euro, la o dobândă de 4,9% pe an. Emisiunea de titluri de stat reprezintă una din modalităţile prin care MFP finanţează deficitul bugetar, care nu ar trebui să depăşească ţinta negociată cu Fondul Monetar Internaţional pentru acest an, de 6,8% din Produsul Intern Brut.