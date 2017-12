Statul interzice a doua consultație în bolile grave! Medicii protestează!

Din nou proteste în Sănătate! Sindicatul "Esculap" - al medicilor din București și Ilfov - protestează față de interzicerea celei de-a doua consultații gratuite în cazul bolilor cronice. Potrivit unui comunicat semnat de președintele "Esculap", dr. Dan Pereţianu, și de prim-vicepreşedintele dr. Sorin Şubă, „referitor la nedecontarea consultațiilor efectuate în ambulatoriul de specialitate prin noile norme ale MS/CNAS - OMS 619/CNAS 360 Anexa 7 litera B punctul 1.3.1, ne manifestăm protestul cu privire la lipsa de transparență în negocierile care au avut loc în lunile premergătoare aprobării Normelor CoCa per 2014-5. Atunci am atras atenția asupra faptului că Ministerul Sănătății şi CNAS caută să îngrădească accesul asiguraților la servicii medicale în policlinici (ambulatoriul de specialitate), deşi în Strategiile MS (cea din februarie, completată recent cu cea din iulie 2014) afirmă demagogic sprijinul logistic şi financiar pentru acest tip de servicii“. Concret, arată cei doi medici, situația este următoarea: „Conform modificărilor efectuate în sistemul informațional unic integrat (SIUI), medicilor din policlinici nu li se mai decontează pentru luna iulie 2014 două consultații pe lună pentru asigurații cu boli cronice (aşa cum s-a procedat până acum), ci numai una. Evident, în primă instanță vor suferi medicii, care vor avea un venit diminuat cu circa 30%!! Căci atât reprezintă cunatumul consultațiilor respective. Luna următoare, vor avea de suferit pacienții, deoarece medicii, care până acum erau plătiți pentru că au efectuat o a doua consultație (vom reveni asupra importanței acesteia a doua consultații), nu o vor mai efectua. Ce vor face pacienții? Vor asalta spitalele, deja depăşite ca număr de internări? Se vor duce la camerele de gardă? Vor asalta cabinetele medicilor de familie (care nici ei nu au posibilitatea de a efectua mai mult de 20 de consultații pe zi)? Sau se vor întoarce la consultația a doua, contra cost?”.

CE REPREZINTĂ “CONSULTAȚIA A DOUA”? În continuare, cei doi medici explică, pe larg, ce înseamnă în cazul unei boli cronice, cunoscute sau necunoscute, această a doua consultaţie. „Este evident că, atunci când te duci la medic, o faci pentru a fi diagnosticat, tratat, evaluat. Prima consultație reprezintă, de obicei, analiza strict clinică (anamneză, consult clinic). În urma ei, medicul recomandă fie mijloace pentru diagnostic biologic-biochimic, pentru diagnostic propriu-zis, dar şi, în cazul unei boli cunoscute, pentru etapizare, stratificare, gradualizare, fie mijloace de terapie, care pot fi noi sau vechi cu doze modificate. De cele mai multe ori, se apelează la laborator sau la teste dinamice (de exemplu ECG, ecografii etc). Este evident pentru oricine că medicul trebuie să revadă pacientul după ce i-a recomandat efectuarea probelor cerute. Este evident că medicul trebuie să evalueze dacă modificarea dozelor a fost eficace, dacă noile medicamente sau proceduri au fost corect folosite etc. Este evident pentru oricine că pacientul cu o boală cronică are dreptul la consultația ulterioară unor astfel de investigații (la fel cum pacientul are dreptul şi la o a doua opinie - vezi legea drepturilor pacientului). Această a “doua consultație” se poate realiza în aceeaşi lună calendaristică. De aceea, Normele CoCa, de fapt ordin de ministru (actualmente OMS 619/2014-cuplat cu HCNAS 360), trebuie schimbate urgent pentru a permite decontarea “celei de-a doua consultații”, aşa cum a fost până acum. Lipsa de transparență despre care vorbeam la început derivă din faptul că la negocierile de la CNAS ni s-a promis că a doua consultație va fi în continuare decontată! Iată încă un motiv pentru care medicii români pleacă din România!”, încheie ei.