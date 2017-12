Statul îşi face planul cu ce adună la buget din impozite

Statul estimează că va lua din profitul băncilor 750 milioane lei (187,5 milioane euro), în acest an, în creştere cu 6,95%. Anul trecut, statul a încasat 701,27 milioane lei din impozitul pe profitul băncilor comerciale. Suma prevăzută pentru impozitul pe profitul băncilor reprezintă 1% din încasările totale la bugetul de stat, estimate la 75,7 miliarde lei în 2009. Impozitul pe profitul altor agenţi economici este estimat la 12,7 miliarde lei în acest an, în creştere cu 3% faţă de nivelul colectat anul trecut, potrivit proiectului de buget transmis sindicatelor şi patronatelor, de Ministerul Finanţelor. Impozitul pe veniturile realizate de firmele nerezidente ar urma să aducă la buget 799 milioane lei în acest an, în creştere cu 3,8% faţă de 2008, în timp ce alte 325 milioane lei sînt prevăzute să provină din impozitul pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului, suma fiind cu 8,3% mai mare decît cea obţinută anul trecut. Una dintre cele mai mari creşteri prevăzute în proiectul de buget pe 2009 este la impozitul pe dividendele plătite de firme. Astfel, statul estimează că va încasa în acest an 271,3 milioane lei din această sursă, în creştere cu 55% faţă de suma obţinută în 2008. Din impozit pe veniturile din dividende încasate de acţionari, statul estimează că va încasa mai mult cu 10% în acest an, respectiv 1,71 miliarde lei. Încasările din impozitul pe venitul microîntreprinderilor ar urma, de asemenea, să avanseze puternic, cu 85%, pînă la 694 milioane lei. Impozitul pe venitul din salarii va aduce 14,8 miliarde lei la buget în acest an, mai mult cu 13,4% decît anul trecut, potrivit proiecţiei bugetare. Veniturile statului din impozitul pe veniturile din activităţi independente sînt prevăzute pentru acest an la 642,06 milioane lei, în creştere cu 22,3% faţă de 2008. În schimb, veniturile din impozitarea veniturilor din dobînzi ar urma să scadă cu 71,35%, pînă la 117,7 milioane lei, după scutirea de impozit a dobînzilor la depozitele bancare. Impozitul pe venituri din pensii ar urma să aducă în acest an la buget 441,8 milioane lei, mai mult cu 22,7% decît în 2008. În premieră, statul vede în impozitarea veniturilor din activităţile agricole o sursă de venituri, estimînd o creştere de peste 1.000 de ori a încasărilor din această sursă, pînă la 50,8 milioane lei. Impozitul pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (drepturi de autor) ar urma să aducă în acest an 112,8 milioane lei la buget, în creştere cu 18,75% faţă de 2008, prevederea din buget părînd să indice renunţarea la anularea acestui tip de formă de plată. De asemenea, încasările bugetare din impozitul pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor sau convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, ar urma să crească anul acesta cu 18%, la 205,8 milioane lei. Statul şi-a propus să încaseze şi 123 milioane lei din impozitul pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente, mai mult cu 19% decît anul trecut. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) va continua să aducă cele mai mari încasări la bugetul de stat, în valoare de 44,4 miliarde lei, în creştere cu 8,7%, în timp ce impozitul pe salarii este prevăzut să genereze venituri la buget de 21,2 miliarde lei, mai mult cu 36,2% faţă de 2008. Încasările bugetare din accize sînt estimate la 16,2 miliarde lei, în creştere cu 31%. Proiectul de buget pe 2009 mai prevede încasări din taxe vamale de 826,95 milioane lei şi venituri din taxe vamale legate de sectorul agricol de 188,25 milioane lei.