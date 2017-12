Statul Islamic scoate bani din piatră seacă

Au pârjolit totul în cale, au ocupat teritorii întregi din Siria, Irak și Libia, au omorât și schingiuit localități întregi de musulmani moderați, în numele extremismului islamist, dar și al unei lăcomii de neimaginat. Au pus stăpânire pe zone de exploatare petrolieră extrem de valoroase, care le-au sporit considerabil veniturile, mai ales cu complicitatea unor state avide după chilipiruri, la care alte state, nepăsătoare sau cu interese ascunse, au închis ochii. Acum, toată lumea strigă neputincioasă în fața terorii instaurate de gruparea Stat Islamic, chiar dacă americanii, rușii și alte nații se bat cu pumnul în piept că vor anihila acest pericol. Este o realitate tristă de secol XXI, o întoarcere la Evul Mediu barbar, care amenință să prindă rădăcini și în Europa, odată cu venirea refugiaților. E bine să aplici politica bunului samaritean, e bine să înveți femeile musulmane să nu intre îmbrăcate în piscinele europene, nu de alta, dar se pot îneca sub greutatea unei burqa îmbibate de apă, dar la fel de bine e și ca refugiații să respecte mâna care îi salvează, nu să pretindă în continuare să renunțe samariteanul la religia lui, de dragul pribeagului salvat.

Statul Islamic se știe că este cea mai bogată organizație teroristă din lume. Totuși, pierderea controlului asupra mai multor teritorii bogate în resurse petroliere, dar și scăderea prețului petrolului la nivel internațional au forțat liderii grupării teroriste să adopte măsuri extreme pentru a face bani și în continuare. Astfel, potrivit Russia Today, teroriștii au introdus în teritoriile controlate de ei cele mai neobișnuite taxe din lume. Sperăm doar să nu se inspire și creștinii noștri din ele! De exemplu, oamenii trebuie să plătească 100 de dolari, bani-gheață, dacă stau cu ușa deschisă la casă. Adepții SI pot fi supuși din senin unor testări legate de înțelegerea legii islamice Sharia și plătesc 20 de dolari dacă greșesc răspunsul la un astfel de test. Există și taxe diferențiate în funcție de sex. Femeile plătesc 25 de dolari dacă hainele lor, și așa tradiționale, sunt prea strimte sau 30 de dolari dacă nu poartă șosete! Bărbații care își mai aranjează barba să nu crească la voia întâmplării sunt și ei taxați cu 50 de dolari. Nici crescătorii de animale nu sunt scutiți de taxe bizare. Astfel, un clopot legat la gâtul oii îl costă pe proprietar 10 dolari, dar și confiscarea animalului. Musulmanii non-sunniți sau orice persoană care lucrează pentru structurile oficiale ale grupării teroriste sunt și ei buni de plată, un fel de... taxă de recunoștință că li se permite să muncească pentru islamiștii puri, am putea spune. Astfel, un certificat ce le conferă dreptul de a munci pentru onor conducerea teroristă costă între 500 și 2.500 de dolari. O sumă frumușică, dacă ne gândim că majoritatea musulmanilor din teritoriile ocupate de Stat Islamic întâi au fost jefuiți de aceștia și abia apoi li s-a permis să muncească pentru teroriști. Conform estimărilor, în teritoriile controlate de gruparea teroristă trăiesc acum cam șase milioane de suflete, de la nouă milioane inițial. Mulți au reușit să fugă din zonele ocupate de teroriști sau au fost decimați de aceștia. În consecință, există puține proprietăți și afaceri de impozitat în teritoriile controlate de SI. Cu toate acestea, taxele constituie cam 50% din veniturile realizate de gruparea teroristă, afectând fiecare segment al vieții de zi cu zi a muritorilor de rând din zonele controlate de SI.

Russia Today a vorbit recent cu câțiva bărbați care au reușit să fugă de sub controlul grupării teroriste și trăiesc acum în capitala Siriei, Damasc. ”S-a întâmplat acum două zile. O femeie a luat un taxi să meargă la urgență. Teroriștii au înființat mai multe puncte de control în oraș și au oprit taxiul femeii la unul dintre acestea. După ce au aflat ce caută femeia singură în mașină cu șoferul, care nu îi era nici bărbat, nici rudă, au scos-o afară din taxi și au bătut-o cu pietre până au omorât-o”, a povestit un fost rezident al orașului Raqqa, pentru reporterii Russia Today. Nici accesul la internet nu mai este posibil în teritoriile ocupate de SI. ”Acum teroriștii îți verifică identitatea, cu cine comunici pe internet, ce subiecte abordezi etc. Ei au interzis utilizarea internetului, astfel încât practic nu mai ai nicio legătură cu exteriorul”, povestește un alt refugiat scăpat de sub controlul SI. Așadar, nu există scăpare pentru oamenii care vor să trăiască normal, indiferent de religie. E trist pentru că astfel de oameni ajung în Europa, fugind îngroziți de teroriști, și sunt criticați la un loc cu susținătorii teroriștilor care ajung și ăștia în Europa, dar cu planuri de islamizare și de distrugere a bătrânului continent.