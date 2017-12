Statul italian, acuzat de concurenţă neloială pentru că ar produce brânzeturi în România

Aproximativ 1.000 de ciobani au protestat ieri, la Roma, denunţând o industrie paralelă pe care statul italian ar gestiona-o prin intermediul unei firme italiene din România, producând brânzeturi cu lapte românesc şi unguresc, comercializate în Europa şi SUA, scrie ”La Repubblica”. Aproximativ 1.000 de ciobani veniţi din regiunile Sardinia, Lazio, Toscana, Sicilia şi Umbria s-au adunat la Roma, în faţa Ministerului Agriculturii. Protestul a fost organizat la apelul sindicatului La Coldiretti, principala asociaţie a producătorilor agricoli italieni. “Sperăm că Guvernul italian ne va putea spune cum este posibil ca o firmă din România aparţinând statului italian să vândă în SUA brânzeturi care au eticheta unor companii din Roma; noi nu am reuşit să înţelegem. De altfel, nu înţelegem nici cum statul taie cu o mână resursele producătorilor naţionali, iar cu alta stimulează companii din străinătate care fac concurenţă neloială ciobanilor italieni”, se arată într-un comunicat al asociaţiei La Coldiretti.

“Statul italian este proprietarul unei industrii care, în România, cu lapte românesc şi unguresc, produce brânză de oaie Made in Italy vândută pe piaţa europeană şi americană, omorând astfel producătorii italieni”, explică sindicatul La Coldiretti, citat de agenţia AGI. “Industria paralelă se derulează prin intermediul companiei publice pentru comerţul internaţional Simest, în parteneriat cu compania Lactitalia, cu sediul în România, care produce, utilizând lapte de oaie românesc şi unguresc, brânzeturi revândute sub denumiri italiene precum Dolce Vita, Toscanella şi Pecorino. Prezenţa produselor de imitaţie pe pieţele internaţionale constituie principala cauză care a condus la scăderea cu 10% a exporturilor de brânză de oaie Made in Italy”, subliniază asociaţia La Coldiretti.