Statul român va plăti scump „inacţiunea de mediu”

Mai multe organizaţii neguvernamentale (ONG) susţin că statul român sabotează dezvoltarea durabilă, starea mediului in România fiind catastrofală, iar autorităţile publice nu doresc să schimbe această situaţie, ci vor eliminarea de la dialog al societăţii civile. \"Guvernul României a ignorat de-a lungul timpului cele mai multe iniţiative şi soluţii propuse de societatea civilă, iar acum ONG-urile sunt ameninţate cu excluderea fără drept de apel din cadrul oficial de dialog social la nivel naţional conform draftului de lege privind Dialogul Social\", se arată într-un comunicat comun al ONG-urilor, remis ieri. În opinia societăţii civile, cea mai importantă sursă a problemelor este agresarea mediului în favoarea dezvoltării economice, ignorându-se faptul că mediul este cea mai valoroasă resursă pe termen lung a României. \"Guvernul României susţine priorităţile de dezvoltarea durabilă doar declarativ, cu acte normative inaplicabile ori cu nesfârşite strategii şi planuri de acţiune nematerializate. În consecinţă, în condiţiile în care Guvernul României continuă să refuze oferta de expertiză şi colaborare a ONG-urilor de mediu, organizaţiile participante la Forumul ONG-urilor de Mediu, ediţia 2010, vor sesiza Comisia Europeană despre toate problemele identificate, în vederea deschiderii unor noi proceduri de infringement. Dacă în acest moment costurile „inacţiunii de mediu” nu sunt asumate de statul român, sperăm ca plata unor penalităţi financiare directe şi considerabile în acest domeniu va urca protecţia mediului în lista priorităţilor Guvernului României\", se arată în comunicat. Acestea sunt principalele concluzii ale Forumului ONG-urilor de Mediu, care a avut loc la Braşov în perioada 14-17 octombrie 2010, organizat de Asociaţia ALMA-RO în parteneriat cu Fundaţia TERRA Mileniul III, Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Fundaţia pentru Parteneriat şi Ecopolis, cu sprijinul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi co-finanţat de The Balkan Trust for Democracy.