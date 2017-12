Statul s-a împrumutat de la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a împrumutat, ieri, 500 milioane de lei prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la un an, iar randamentul mediu a scăzut pentru a opta şedinţă consecutivă, la 7,48% pe an, nou minim începând cu luna septembrie 2007. Ministerul a vândut titluri la un randament mai scăzut de 7,48% în luna septembrie a anului 2007, când a plătit 7% pe an. Săptămâna trecută, Finanţele au vândut certificate cu scadenţă la şase luni, cu un randament mediu de 7,78% pe an. Valoarea titlurilor de stat vândute a fost egală cu nivelul programat al licitaţiei, de 500 milioane de lei. Nivelul cererii de titluri din partea băncilor comerciale a fost de 1,97 miliarde de lei, iar randamentul maxim acceptat de către MFP s-a situat la 7,5% pe an. Cea mai recentă licitaţie pentru astfel de titluri a avut loc pe 18 ianuarie, când Finanţele au vândut certificate de trezorerie de 2,36 miliarde de lei, de peste două ori mai mult decât nivelul programat, de un miliard de lei. Randamentul la care s-au vândut atunci titlurile a fost de 8,86% pe an.