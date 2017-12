Statul s-a împrumutat la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu scadenţa la un an în valoare de 500 de milioane de lei, nivel similar cu valoarea programată, la un randament mediu de 7,15%, nivelul minim din iunie 2007 până în prezent. Un randament mai redus, de 7,14%, pentru titluri de stat a fost acceptat la licitaţia din 15 iunie 2007. Nivelul maxim al randamentului pe care MFP îl va plăti pentru titlurile vândute ieri este de 7,18%, iar cererea pentru certificate din partea băncilor a fost de 1,97 miliarde de lei. Cea mai recentă licitaţie pentru astfel de titluri a avut loc pe 8 februarie, când Finanţele au împrumutat 500 milioane de lei prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scandenţa la un an, la un randament de 7,48% pe an. Cea mai recentă licitaţie a MFP a avut loc pe 18 februarie, când instituţia a vândut obligaţiuni de stat de tip benchmark în valoare de 500 milioane de lei, la un randament mediu de 7,24% pe an, minimul atins din septembrie 2007 până la acea dată.