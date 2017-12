Statul se împrumută masiv, pe ultima sută de metri

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a redeschis, la finele săptămânii trecute, două emisiuni de obligaţiuni cu scadenţe peste doi, respectiv 15 ani, prin care a atras 500 milioane lei, exact cât şi-a propus, dar la costuri în creştere. În cazul emisiunii pe doi ani, dobânda a urcat uşor, de la 6,42 la 6,45% pe an. MFP a atras 400 milioane lei, iar băncile au depus cereri pentru aproape 960 milioane lei. Prin emisiunea pe 15 ani, Finanţele au împrumutat 100 milioane lei, cu o dobândă de 6,98% pe an, în creştere de la 6,91%, cât oferiseră băncile ultima dată. Finanţele vor să împrumute astăzi încă 500 milioane lei de la bănci, prin certificate de trezorerie la un an. În total, în 2012, MFP a luat 51,1 miliarde lei din piaţa locală. (P.N.)