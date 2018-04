Statul vrea o agenție nouă de certificare a comerțului online

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Asta în condițiile în care, oricum, orice magazin online trebuie să îndeplinească o serie de obligații.

Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara fara teama de a fi inselati. Reprezentantii magazinelor virtuale apreciaza, insa, ca prioritare pentru MCSI ar trebui sa fie mai degraba investitiile in infrastructura si educatie digitala, capitole la care Romania ramane codasa in Europa.

MCSI vrea ca, in cadrul aceluiasi proiect, sa initieze 80 de functionari publici in domeniul comertului electronic.

Directorul executiv al Asociatiei Magazinelor Online din Romania (AMRO) Florinel Ioan Chis a apreciat ca, daca intr-adevar vrea sa ajute, MCSI isi bazeaza demersul pe premise gresite. Comertul ar creste mai bine daca n-am mai fi codasii Europei la digitalizare.

"Am citit in documentatia aferenta licitatiei ca se ia in calcul infiintarea unei autoritati de certificare a magazinelor online in conditiile in care populatia nu are incredere in comertul pe internet. Eu va spun ca in 2016, comertul online a crescut in Romania cu 38%. A fost cea mai mare crestere din Europa. In 2017 s-a inregistrat o noua crestere, de data aceasta de 35%, iar afacerile din comertul online au ajuns la 2,8 miliarde de euro. In acest conditii, nu gasesc niciun motiv sa plecam de la ideea ca oamenii n-ar avea incredere in acest tip de comert care oricum se dezvolta mai repede decat cel traditional", a declarat pentru Ziare.com Florinel Ioan Chis.