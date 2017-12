Statul vrea să împartă cu bancherii riscul creditelor Prima Casă

DOBÂNZILE RĂMÂN NESCHIMBATE. Guvernul discută cu băncile varianta reducerii la jumătate a garanţiei statului la credite acordate până în prezent în programul Prima Casă. Astfel, suma economisită, respectiv 750 milioane euro, ar putea fi folosită în continuare pentru acordarea de noi împrumuturi. În prezent, creditele Prima Casă sunt garantate în totalitate de stat. Cum îi influenţează această mişcare pe românii care vor să intre în program? În niciun fel, susţine premierul Emil Boc, care a argumentat că împărţirea riscului creditelor cu băncile va conduce la o dublare a plafonului de garanţii (de 1,5 miliarde euro, în prezent) şi a numărului de beneficiari. „Preluarea de către bănci a unei părţi din riscul aferent acestor garanţii este opţională, iar contractele de creditare vor fi modificate doar între bănci şi Fondul de Garantare, fără a afecta clienţii şi fără a fi schimbate condiţiile legate de dobânzi. Dacă băncile acceptă această variantă, vor mai fi încă 1,5 miliarde euro în sistem”, a declarat Boc, precizând că este destul de sigur că băncile vor accepta modificarea, deoarece riscul este „aproape zero”, în condiţiile în care, din totalul celor 37.000 contracte de creditare încheiate până acum în acest program, doar 21 de cazuri ridică probleme de neplată a ratelor.

TRANSFER DE FONDURI ÎNTRE BĂNCI. Referitor la băncile comerciale care şi-au epuizat deja plafonul de garantare, ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat că „există posibilitatea unor transferuri între acestea”. Plafonul alocat în 2011 este de 200 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării în a doua parte a anului. Băncile au epuizat deja jumătate din fondurilor alocate. De asemenea, Ialomiţianu a declarat că există propuneri de extindere a programului, astfel încât să poată participa şi persoanele care au deja o locuinţă. Potrivit spuselor sale, Banca Comercială Română (BCR), care a acordat cele mai multe credite Prima Casă, a fost de acord să nu modifice dobânzile, în cadrul discuţiilor cu autorităţile. Creditele Prima Casă au o dobândă calculată după formula EURIBOR la trei luni plus maximum 4% pe an, la împrumuturile în euro, respectiv ROBOR la 3 luni plus cel mult 2,5%, la cele în lei. La prima vedere, totul pare să fie în regulă, modificările urmând să revigoreze şi mai mult piaţa imobiliară şi cea a creditelor. Totuşi, există şi câteva nelămuriri. În primul rând, dacă împrumuturile Prima Casă sunt atât de sigure precum susţine premierul, de ce vrea statul să împartă riscul cu bancherii? În al doilea rând, această manevră de obţinere a unor noi fonduri ar putea însemna că bugetul Primei Case nu va mai fi suplimentat, în a doua parte a anului, din lipsă de fonduri.