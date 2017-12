Status Quo a concertat în premieră la Bucureşti

Sala Palatului din Capitală a răsunat, miercuri seară, pe ritmurile rock ale legendarei trupe britanice Status Quo. Timp de o oră şi jumătate, fanii prezenţi la concert s-au bucurat şi au cântat alături de favoriţii lor, la primul concert al britanicilor la Bucureşti.

Seara a fost deschisă de trupa VH2, ai cărei membri au urcat pe scenă puţin după ora 20.00, pregătind publicul pentru ceea ce avea să urmeze. În jurul orei 21.00, pe scenă şi-au făcut apariţia cei de la Status Quo, care, cu o energie debordantă, au ridicat în picioare publicul încă de la primele acorduri de chitară.

Pe parcursul serii, cei prezenţi au cântat alături de componenţii grupului hiturile „Caroline”, „In the Army”, „Whatever You Want”, dar şi piese incluse pe cel mai recent material, „Quid Pro Quo”. Trupa a comunicat în permanenţă cu publicul, iar întreaga lor prestaţie live a stat sub semnul experienţei şi al profesionalismului. După încheierea concertului, aceştia au dedicat câteva minute bune fanilor prezenţi, oferind autografe şi stând de vorbă cu aceştia.

După concertul de la Bucureşti, trupa a plecat către Sofia, unde va susţine următorul show, urmând ca în noiembrie să cânte în Moscova, Munchen, Regensburg şi Frankfurt.