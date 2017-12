Status Quo, în premieră în România

Legendara trupă rock Status Quo va concerta, toamna aceasta, în premieră la Bucureşti. Organizatorii, Emagic, susţin că evenimentul va avea loc pe 17 octombrie, la Sala Palatului şi promit publicului o incursiune fascinantă prin istoria muzicală a trupei.

Fanii Status Quo vor avea astfel şansa să asculte live piese celebre, apărute de-a lungul timpului, dar şi noi compoziţii extrase de pe cel mai recent album Quid Pro Quo, lansat în 2011.

Avându-şi originile în trupa rock The Specters, înfiinţată la începutul anilor ‘60, Status Quo şi-a definitivat componenţa în 1967. Anii ‘70 au marcat începutul în forţă pentru Satus Quo, trupa lansând mai multe albume şi hituri precum „Caroline”, „Down, Down” sau „Rockin\' All Over the World”, ce i-au asigurat prezenţa în istoria rock-ului britanic. A fost prima trupă rock ce a cântat în faţa reprezentanţilor Casei Regale, evenimentul având loc în 1982, în cadrul unui concert caritabil sold-out la care a luat parte Prinţul Charles.Tradusă în cifre, întreaga carieră Status Quo însumează nu mai puţin de 29 de albume de studio, patru albume live, şapte compilaţii şi 77 de single-uri, numărul total de vânzări depăşind 120 de milioane de unităţi. Status Quo şi-a petrecut aproape şapte ani şi jumătate în clasamentele britanice, fiind trupa cu cele mai multe albume prezente în British Albums Chart, după The Rolling Stones.