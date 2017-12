Statutul parlamentarilor, nemodificat

Statutul senatorilor şi deputaţilor rămâne nemodificat şi după sesiunea februarie-iunie 2010, deşi puterea a criticat public “privilegiile” parlamentarilor, însă propunerile legislative pe subiect au rămas blocate la nivelul comisiilor, fără măcar să fie supuse votului în plen. De la propuneri de modificare a modului de calcul al pensiilor parlamentarilor până la înăsprirea sancţiunilor pentru absenteism, toate iniţiativele pentru schimbarea Statutului senatorilor şi deputaţilor au trecut cel mult de Comisia permanentă comună a celor două Camere, al cărei singur scop este analiza proiectelor pe acest domeniu. Pedeliştii se plâng că multe dintre iniţiativele de modificare a acestui statut le aparţin. De menţionat că Legea privind Statutul senatorilor şi deputaţilor are caracter organic, având nevoie de 236 de voturi pentru a fi modificată, astfel că oricare dintre propuneri, ajunsă în plen, ar fi putut întruni, cel puţin teoretic, numărul de voturi necesare, deoarece parlamentarii formaţiunilor aflate la putere pot asigura această majoritate. În discursuri publice, puterea, uneori chiar şi opoziţia, acuză “privilegiile” aleşilor, însă chestiuni precum cele legate de absenteism, de cazare etc pot fi reglementate prin intervenţii legislative la nivelul Statutului parlamentarilor, care nu a mai fost modificat din 2007. (A.M.)