Statutul PDL, bătaia de joc a democrat liberalilor

Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean face o mărturisire şocantă. El a recunoscut că statutul partidului de guvernământ este încălcat de către membrii PDL, chiar dacă se impun sancţiuni pentru prejudicii de imagine, iar acesta ar fi trebuit să ţină loc de biblie sub perna fiecărui democrat liberal. Oltean motivează încălcarea statutului PDL sub pretextul că este \"cel mai aspru dintre toate celelalte statute\", explicând şi de ce Consiliul de Coordonare al PDL nu a acceptat multe dintre modificările la statut cerute de reformiştii din partid. \"Noi am acceptat mare parte din propunerile reformiştilor, care se vor regăsi într-un cod al eticii, al comportamentului politic, apreciind că nu putem înscrie într-un statut toate condiţiile prin care, în opinia reformiştilor, se poate îmbunătăţi imaginea PDL. Statutul PDL cuprinde, în acest moment, suficient de multe prevederi care dau posibilitatea partidului, atunci când un membru săvârşeşte o faptă care contravine legilor în vigoare, să intervină”, a spus Oltean, adăugând că nu există voinţă politică când vine vorba de aplicarea statutului. După ce Oltean a aruncat pisica cu încălcarea statului partidului plasând astfel vina pe mai marii partidului, el a încercat s-o dreagă exonerându-l pe omul cu cea mai înaltă funcţie în partid, Emil Boc, de la răspunderea aplicării statutului, dând vina pe structurile de conducere, de parcă Boc nu ar face parte din aceleaşi structuri, iar sancţiunile nu s-ar putea aplica dacă premierul le-ar propune. \"Eu spun că, până acum, nu a existat voinţa politică de a se pune în aplicare prevederile statutului. Uneori, în politică, o indulgenţă exagerată nu e întotdeauna binevenită. Alteori, în anumite contexte, e nevoie şi de o anumită înţelegere\", a concluzionat Oltean. În altă ordine de idei, vicepreşedintele PDL a susţinut că, după ce „şi-a revizuit gândurile”, nu s-a decis dacă va candida la vreo funcţie în partid, nici măcar pentru funcţia de vicepreşedinte pe care o ocupă în prezent, aşa cum declarase anterior, însă este departe de el ideea de a se retrage din politică. \"Nu mă satur niciodată de politică. Sunt tot timpul flămând\", apreciază Oltean.