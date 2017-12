Stavrositu revine la HCM

După Nikolaos Riganas (inter dreapta), Vladica Stojanovic (centru) şi Chike Osita Onyejekwe (extremă stânga), Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, a perfectat un nou transfer important. Este vorba de Marius Stavrositu, jucător care revine la HCM după trei ani petrecuţi la Steaua Bucureşti. Deşi a fost ofertat şi de alte formaţii, Stavrositu spune că a acceptat fără să ezite oferta conducerii constănţene şi că HCM a rămas echipa sa de suflet, chiar dacă a jucat trei ani pentru Steaua. „În 2007 eram ceva mai tânăr. Am considerat că era mai bine să plec la Steaua, pentru că eram deja de zece ani la Constanţa. Dacă aş da timpul înapoi, cu siguranţă că nu aş mai lua aceeaşi decizie, însă cred că acum mai puţin contează ce a fost. HCM a rămas mereu în inima mea şi niciodată nu am reuşit să fac un joc bun împotriva Constanţei. Am avut o ofertă foarte bună şi de la Tg. Jiu, însă de data asta am ales cu sufletul. În plus, familia mea este la Constanţa şi sunt destui cei trei ani petrecuţi departe de ei. Am semnat pe o perioadă de doi ani şi bineînţeles că îmi doresc al cincilea titlu din carieră. HCM are un lot extrem de valoros în acest moment şi este cea mai puternică formaţie din ţară“, a declarat Stavrositu. În vârstă de 30 de ani, pe care îi va împlini pe 3 septembrie, Marius “Pablo” Stavrositu a evoluat pentru HCM Constanţa în perioada 1997-2007 şi pentru Steaua între 2007 şi 2010. Are în palmares patru titluri de campion, trei cu HCM (2004, 2006 şi 2007) şi unul cu Steaua (2008). A câştigat, de asemenea, şi trei Cupe ale României, una cu HCM (2006) şi două cu Steaua (2008 şi 2009). Pentru echipa reprezentativă a României a jucat de 105 de ori, marcând 234 de goluri.