Stea pe Aleea Celebrităţilor pentru Victor Rebengiuc

Actorii Victor Rebengiuc şi Tim Robbins, dar şi alte personalităţi ale lumii artistice mondiale au primit, sâmbătă, câte o stea pe Aleea Celebrităţilor, din Parcul Cetăţii, din Sibiu, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru, fiindu-le răsplătită în acest fel întreaga carieră.

Luk Perceval, Christoph Marthaler, Thomas Ostermeier, Yevgeny Mironov, Alvis Hermanis, Victor Rebengiuc şi Tim Robbins au fost cele şapte personalităţi care au primit stele pe Aleea Celebrităţilor, fiindu-le recunoscută, astfel, întreaga cartieră în cadrul celui mai mare festival de artele spectacolului din Europa, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu.

„Mă simt onorat să fiu asociat cu acest festival. Am auzit de departe despre acest festival și este o onoare pentru mine să fiu aici. Este un teatru de înaltă calitate din ce am văzut eu până acum. Am experimentat aici sprijinul pe care îl oferă artiștii, publicul, comunitatea din Sibiu. Este, într-adevăr, un lucru extraordinar ce întâmplă aici, la Sibiu, cu acest festival. Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să mă întorc cu o nouă producție”, a declarat Tim Robbins, după ce a primit steaua care îi poartă numele pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu.

Cel mai emoţionant moment al decernării stelelor a fost atunci când a fost anunţat Victor Rebengiuc, actorul despre care preşedintele FITS, Constantin Chirac, a spus că este „un exemplu pentru toate generaţiile”. Victor Rebengiuc a fost aplaudat de zeci de oameni, de presă, de actori, acesta având lacrimi în ochi de emoţie.