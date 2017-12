Stea variabilă, descoperită de un adolescent dintr-o comună gălățeană

Un adolescent de 16 ani din comuna Schela, pasionat de astronomie, a descoperit o stea variabilă pe care a denumit-o "Schela V1", după numele localității în care locuiește, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri Agerpres de Complexul Muzeal de Științele Naturii din Galați. Potrivit comunicatului, adolescentul Andrei Marian Stoian a descoperit steaua variabilă pe 3 ianuarie la Observatorul Astronomic din comuna Schela, pe care l-a amenajat cu ajutorul părinților și al Primăriei din localitate. Descoperirea respectivei stele variabile este rezultatul unei serii de observații astronomice (survey fotometric) realizate în ultimele luni ale anului 2016. Acestea au fost realizate cu telescopul principal de tip Newton al observatorului astronomic, cu diametrul oglinzii principale de 130mm f/5 și camera CCD Atik 314L+. "M-am simțit mândru de mine și m-am bucurat de această descoperire. Având privilegiul de a numi steaua așa cum am dorit eu, am preferat să o numesc „Schela” pentru că așa am simțit, ca numele comunei mele să apară pe cer", a declarat Andrei-Marian Stoian.

Schela V1 este o stea variabilă de tip Delta Scuti, din constelația Auriga, a cărei variație este de ordinul orelor ca urmare a unor procese interne din interiorul stelei. Toate aceste date au fost raportate către Asociația Americană a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO - American Association of Variable Stars Observers), unde au fost incluse în baza de date internațională a stelelor variabile (International Variable Star Index), confirmându-se astfel descoperirea.

Tânărul din Schela, elev la Seminarul Teologic "Sfântul Apostol Andrei" Galați, și-a descoperit pasiunea pentru astronomie în anul 2010, când a devenit membru al Astroclubului "Călin Popovici" din cadrul Observatorului Astronomic de la Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați. Îndrumat de muzeograful Ovidiu Tercu, Andrei a pus bazele unui Observator Astronomic la Schela în 2013 care, din luna noiembrie a aceluiași an, deține codul IAU-MPC L23, necesar pentru raportarea observațiilor științifice la asteroizi și comete, inclusiv asteroizi apropiați Pământului, unii dintre aceștia fiind incluși în categoria asteroizilor potențial periculoși Pământului. Obținerea codului MPC a fost posibilă în urma dotării Observatorului din localitate cu un telescop profesional dobândit prin intermediul unui proiect accesat de către administrația locală prin ONG Cerc Schela.

Andrei-Marian Stoian nu este la prima performanță de acest fel. În luna octombrie 2016, împreună cu muzeograful Ovidiu Tercu, la Observatorul Astronomic din Galați a contribuit la descoperirea stelelor variabile Galați V8 și Galați V9.