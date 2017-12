Steaua a revenit pe primul loc

09:31:40 / 26 Mai 2015

FCSB-ASA

Joi seara FCSB va fi campioana,nu-mi fac emotii! Pentru a treia oara la rand,fara a avea un adversar real.Intr-un campionat plin cu echipe insolvente si cu bani putini FCSB a avut sansa de a fi singura echipa pentru titlu. In plus beneficiaza,acum cand singura candidata ajunsese...a doua,de ajutoare. Ce-am vazut la Brasov mi-a lasat un gust amar,iar Botosaniul,30 min cu 2 oameni in plus plimba mingea ca la handbal si suta de la 25-30m la poarta. In schimb ASA a avut adversary plini de ambitie(dezinteresata) in meciurile cu Viitorul,Pandurii,CSU,Petrolul si mai ales Astra. M-a uimit bucuria,ambitia si extazul antistelistului Sumudica ca a facut-o pe FCSB(dezinteresat)campioana. Corectitudinea Astrei a fost suspecta in conditiile in care in vara jumatate din componentii ei vor pleca,neplatiti din...februarie. Citeam ca Zicu are convingerea ca Iasi va lupta joi la fel ca Astra. Draga Ianis,luptati sa castigati voi cu Otelul si spectatorii va vor trata ca niste campioni. Cat despre Iasi,in ciuda angajamentelor protocolare si...dezinteresate,echipa este in vacanta(intamplator?) cu doua etape inainte de a lupta pe viata si pe moarte cu FCSB. Urmare unui astfel de campionat,cu o castigatoare mult umflata de presa,nu trebuie sa ne mire ca nici unul,dar nici unul dintre marii ei titulari transferati in strainatate nu este titular in echipe modeste. Unii nici pe la arabi,vezi Pinitilii.